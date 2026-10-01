Horas y horas de audiencias

El sistema penal de Río Negro registró durante 2025 más de 9.300 horas de actividad en audiencias. El 86% de ese tiempo correspondió a intervenciones presenciales y el 14% a la modalidad virtual, según el relevamiento difundido por la Comunicación Judicial del Poder Judicial.

La medición abarca la actividad de los Foros de Jueces y Juezas Penales y no incluye al Tribunal de Impugnación ni al Superior Tribunal de Justicia.

El mes de mayor volumen fue mayo, con más de 1.000 horas contabilizadas en audiencias. Octubre se ubicó por encima de las 930 horas y abril superó las 890.

En total se contabilizaron 558.469 minutos de actividad oral. La etapa de investigación concentró la mayor proporción, con más de 4.450 horas, lo que representó el 47,9% del tiempo registrado.

Los juicios orales y públicos reunieron más de 3.100 horas, equivalentes al 33,8%. Las etapas intermedias sumaron alrededor de 862 horas y los juicios abreviados, otras 845.

Las audiencias presenciales representaron 7.972 horas del total anual. Las realizadas de manera virtual acumularon 1.336 horas.

La distribución permite observar cómo se organizó la oralidad del proceso penal según la etapa y la modalidad de realización, en un sistema que mantiene la presencialidad como forma predominante aun cuando la virtualidad quedó incorporada de manera estable.

El mes de mayor volumen fue mayo, con más de 1.000 horas contabilizadas en audiencias. Octubre se ubicó por encima de las 930 horas y abril superó las 890.

El relevamiento no detalla la composición de cada mes ni las causas que explican esas variaciones, pero sí marca una actividad sostenida a lo largo del año, con picos claros en el segundo trimestre y en la primavera.

La medición refleja exclusivamente la actividad registrada en audiencias. No comprende otras tareas jurisdiccionales vinculadas con el proceso penal, como el dictado de sentencias, sobreseimientos, autos y demás resoluciones.

Por eso los datos describen el tiempo de oralidad y no el conjunto de la carga de trabajo de los foros penales.

El sistema procesal penal de Río Negro se organiza en torno a la oralidad en las distintas etapas, desde la investigación hasta el juicio.

Los foros de jueces y juezas concentran esa actividad de primera instancia. El Tribunal de Impugnación y el Superior Tribunal de Justicia quedan fuera de este recuento porque intervienen en instancias posteriores de revisión.