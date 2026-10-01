Se realizará el II Congreso Patagónico de Derecho Civil y Comercial

El II Congreso Patagónico de Derecho Civil y Comercial y el III Congreso Internacional de Género y Derecho de la Patagonia se realizarán los días 28, 29 y 30 de octubre de 2026 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La propuesta tendrá como eje la innovación, los sesgos y los derechos en el marco de las transformaciones del sistema de justicia. Bajo el lema “Innovación, sesgos y derechos: Desafíos para una justicia en transformación”, se desarrollarán en Comodoro Rivadavia dos encuentros académicos vinculados al estudio y análisis del Derecho Civil y Comercial y de las perspectivas de género en el ámbito jurídico. Las actividades tendrán lugar en el Auditorio del Centro Cultural, ubicado en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Moreno de la ciudad petrolera y reunirán a especialistas y referentes del ámbito académico y judicial de Argentina y otros países. Las personas interesadas pueden consultar las condiciones e inscribirse a través del sitio web de Deiure Fundación. La organización informó que los cupos son limitados.