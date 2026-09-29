Invitan a participar en una nueva edición del Premio REFLEJAR

El Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) invita a participar en una nueva edición del Premio REFLEJAR.

En esta oportunidad, las personas participantes podrán desarrollar sus investigaciones sobre dos ejes temáticos de plena actualidad y relevancia para el debate judicial:

Eje I: Capacitación en ética digital para juezas y jueces (redes sociales y confianza pública).

Eje II: Sistema penal juvenil y capacitación judicial (enfoques restaurativos, complejidad social y entorno virtual).

Los trabajos ganadores, además de la publicación, tendrán un espacio de exposición asegurado en la Apertura del Año Académico y Encuentro Anual de Directores de Escuelas Judiciales.