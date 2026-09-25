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Corte

Anonimizar para proteger

La Corte Suprema puso en marcha un anonimizador para resguardar datos personales en las sentencias. La medida ya se encuentra habilitada. Cómo utilizarla.

(Google AI Studio)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó una plataforma digital para que los tribunales federales y nacionales anonimicen datos personales en fallos, informes y actuaciones antes de publicarlos o entregarlos a terceros.

El Anonimizador de Documentos Judiciales, desarrollado por la Dirección de Sistemas del máximo tribunal, ya está disponible para todos los usuarios internos del Poder Judicial de la Nación.

La herramienta, pensada para simplificar y estandarizar el resguardo de la información sensible, trabaja en esta primera etapa con archivos .docx y .pdf.

En el país, varias leyes ya exigen este tipo de resguardo cuando intervienen niñas, niños y adolescentes, víctimas de trata de personas, mujeres en el marco de la ley de protección contra la violencia, personas con padecimiento mental o con discapacidad, o participantes de investigaciones médicas y cuestiones de bioética, entre otros.

Una vez cargado el documento, identifica de manera automática más de 15 categorías de datos personales. Entre ellas figuran personas, domicilios y lugares; DNI, CUIT/CUIL y matrículas profesionales; correos electrónicos, teléfonos y CBU; direcciones IP, nombres de usuario, URL y nombres de archivos.

También datos de causas, fechas y números de patente.

Después del procesamiento, el sistema reemplaza esa información por marcadores genéricos —como [Persona 1], [DNI 1] o [Lugar 1]— con el objetivo de preservar el sentido jurídico del texto sin exponer la identidad de las partes ni de terceros.

Según explicaron en la Dirección de Sistemas, los documentos se procesan en servidores seguros y se eliminan de inmediato una vez tratados.

La supervisión humana, de todos modos, queda como paso obligatorio. “Al tratarse de un asistente tecnológico inteligente, ninguna herramienta automatizada garantiza una detección infalible al 100%, por lo que la revisión final del operador, previo a la descarga y difusión, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de hábeas data y protección de datos personales”, señalaron desde esa dirección.

En el país, varias leyes ya exigen este tipo de resguardo cuando intervienen niñas, niños y adolescentes, víctimas de trata de personas, mujeres en el marco de la ley de protección contra la violencia, personas con padecimiento mental o con discapacidad, o participantes de investigaciones médicas y cuestiones de bioética, entre otros.

El desarrollo se apoyó en un aporte de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA). 

Tras la firma, la plataforma quedó habilitada en anonimizador.csjn.gov.ar y en la intranet de la Corte. La medida se inscribe en las iniciativas de transformación digital y fortalecimiento de la privacidad que impulsa el tribunal.

Aparecen en esta nota:
CSJN datos personales anonimizador información sensible
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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