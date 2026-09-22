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Juró López Zavaleta

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés M. Weinberg, tomó juramento a Martín López Zavaleta, nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.  En el estrado estuvieron la vicepresidenta del TSJ, Alicia E. C. Ruiz; los jueces Luis F. Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi; el jefe de Gobierno, Jorge Macri; la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Aparecen en esta nota:
Martín López Zavaleta Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires jura
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