Juraron tres nuevos fiscales generales

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó juramento a Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede y María Ángeles Ramos, quienes se desempeñarán como fiscales generales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, y a Pedro Rebollo, quien lo hará como fiscal federal de Gualeguaychú. El acto tuvo lugar pasado el mediodía, en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en la calle Teniente General Perón 667, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Roldán, Crede y Ramos fueron seleccionados a través del concurso abierto y público de oposición y antecedentes 125 y designados en sus cargos al frente de las fiscalías generales 2, N°3 y N°4 ante los TOPE. Rebollo había sido seleccionado en el concurso abierto y público de oposición y antecedentes 122, sustanciado para cubrir la fiscal ante el Juzgado Federal de primera instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cargo que ya ocupaba como subrogante.