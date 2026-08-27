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Penal / Tecnología

El MPF mide a la IA

El Ministerio Público Fiscal de la Nación difundió los resultados de su primer relevamiento interno sobre inteligencia artificial. Casi la totalidad de las personas encuestadas consideró oportuno que el organismo avance en el uso de esta herramienta.

(IA Meta)

El Ministerio Público Fiscal de la Nación difundió los resultados de su primer relevamiento interno sobre inteligencia artificial. Respondieron 2.339 integrantes del organismo —cerca del 40% de la dotación— y el 93,3% consideró oportuno que la fiscalía avance en el uso de esas herramientas.

El contraste es nítido: el 83,4% ya las usó en su vida personal, pero apenas el 32,6% las aplicó en el trabajo.

La encuesta se realizó entre el 6 de agosto y el 13 de septiembre de 2025. Fue voluntaria, anónima y confidencial, y estuvo dirigida a fiscales, funcionarios y personal de todas las dependencias.

Entre quienes ya utilizan IA en el trabajo, ChatGPT es la herramienta más difundida. Se emplea sobre todo en tareas de apoyo: búsqueda de jurisprudencia, corrección de textos y elaboración de resúmenes. El 96% de esos usuarios indicó que revisa siempre los resultados.

El cuestionario, adaptado del modelo de la Unesco sobre el uso de sistemas de IA por operadores judiciales, cubrió siete ejes: perfil de los encuestados, conocimiento y uso actual, aplicaciones percibidas como útiles, riesgos, lineamientos institucionales, capacitación y desafíos de implementación.

El estudio se enmarca en el Programa de Inteligencia Artificial creado en mayo de 2025 por la Resolución PGN 14/25, firmada por el procurador general interino, Eduardo Casal.

Esa norma encargó a la Secretaría de Coordinación Institucional —con intervención de las secretarías Disciplinaria y Técnica y de Administración y Recursos Humanos— diseñar una estrategia institucional, proponer estándares éticos y técnicos, relevar necesidades y priorizar proyectos bajo control humano.

Entre quienes ya utilizan IA en el trabajo, ChatGPT es la herramienta más difundida. Se emplea sobre todo en tareas de apoyo: búsqueda de jurisprudencia, corrección de textos y elaboración de resúmenes. El 96% de esos usuarios indicó que revisa siempre los resultados.

En los términos del informe, la IA se usa como insumo y no como producto final.

Las tareas predominantes para las que actualmente se usan los chatbots son tareas cognitivas de apoyo: búsqueda de bibliografía, doctrina y jurisprudencia (59,8%), corrección de textos (57,8%), resúmenes y síntesis (52,9%) y redacción de textos (46,4%).

El uso para tareas más sensibles –como elaboración de dictámenes (32,5%), análisis de evidencia o análisis estadístico– aparece en proporciones más bajas.

En cuanto a los obstáculos percibidos delinean con precisión la agenda de trabajo institucional. La falta de infraestructura tecnológica encabeza el listado (68,5%), reflejando una preocupación material concreta.

Le siguen dos preocupaciones de naturaleza distinta: la desconfianza en los resultados (63,1%) –que apunta a la calidad de la herramienta– y la falta de claridad normativa (54,7%) –que apunta a la falta de marcos institucionales.

La resistencia cultural (47,9%) y la falta de integración con los circuitos existentes (42,8%) aparecen en un segundo plano. El temor al reemplazo de funciones humanas (27,4%) es claramente minoritario.

El 79,4% se declaró dispuesto a participar en proyectos piloto. Al mismo tiempo, el 90,4% pidió capacitación específica. Una mayoría reclamó, como condición para una adopción responsable, lineamientos claros, protección de datos personales y garantía de supervisión humana.

Esas exigencias coinciden con los riesgos que el propio programa institucional había señalado al crearse: falta de transparencia, sesgos algorítmicos, impacto sobre derechos fundamentales y dilemas de privacidad asociados a herramientas generativas.

Los resultados, según el organismo, buscan aportar una base empírica para redactar lineamientos, diseñar formaciones y ordenar prioridades. 

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