Juzgados de Paz se capacitaron en debida diligencia, acceso a justicia y género

Con la participación de 122 personas —entre jueces y juezas de paz titulares, suplentes y personal administrativo—, se llevó a cabo el IV Módulo del Programa de Capacitación para Juzgados de Paz y en esta oportunidad, la formación estuvo orientada a fortalecer la respuesta institucional ante situaciones de violencia familiar y de género en la Provincia del Chubut. La actividad, en modalidad virtual, se desarrolló este miércoles 9 de septiembre de 2026 durante tres horas y en esta oportunidad el tema fue “Debida Diligencia, Acceso a Justicia y Género”. La actividad fue encabezada por el Secretario de Justicia de Paz e Interior, Diego Rodríguez y la principal expositora fue la Directora de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género (OM-OVG), Mariana Ripa, junto a la capacitadora Silvina Davies Bordenave. Durante la jornada formativa, se priorizó un enfoque práctico mediante el análisis de casos y la resolución de situaciones concretas aplicadas a la realidad territorial. El programa se estructuró en cinco ejes fundamentales: Género y Acceso a la Justicia, Sistema AMUYEN, Debida Diligencia, Dispositivo TAVIRE y Ley XV Nº 12: Abordaje del régimen provincial de violencia familiar.