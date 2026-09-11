11 de Septiembre de 2026
Edición 7535 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 14/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
11 de September de 2026
Edición 7535
Próxima Actualización: 14/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Civil
“Culpa grave” del asegurado

Demasiada fe en el vecindario

Un conductor demandó a su aseguradora por casi 7 millones de pesos tras el robo de su vehículo. La Justicia cordobesa concluyó que incurrió en "culpa grave" por dejar la llave de encendido colocada y las puertas abiertas.

(Foto de Mix and Match Studio en Pexels)

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, a cargo de Edgar Amigó Aliaga, rechazó la demanda promovida por un asegurado contra La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.

El demandante exigía la cobertura por el robo de su vehículo Fiat Palio, alegando que dejar la llave puesta no había sido un descuido, sino un acto deliberado originado por una falla en el tambor de encendido que le impedía extraerla.

El caso se analizó bajo el marco protectorio de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y del Código Civil y Comercial de la Nación, reconociendo la existencia de una relación de consumo. Sin embargo, el juez cordobés determinó que la causal de exención invocada por la aseguradora bajo el artículo 70 de la Ley de Seguros (17.418) —la culpa grave del asegurado— resultó plenamente justificada e imponible.

La sentencia destacó que la víctima "le quitó al vehículo de su propiedad casi la totalidad de las medidas de seguridad con que cuenta un rodado para evitar su sustracción". En ese sentido, remarcó: "De tales afirmaciones se derivan cuatro premisas dirimentes, a saber: a) el automotor se encontraba con las llaves de encendido colocadas; b) el vehículo contaba con una sola llave de arranque, que era la que se encontraba puesta al momento del robo, c) el vehículo no contaba con alarma, y d) el auto no solo fue dejado en la vía pública con las llaves puestas, sino que estaba abierto".

"El uso de estadísticas no constituye un elemento objetivo de prueba suficiente para eximir de 'culpa grave' al accionante. Más aún en el entendimiento que si las estadísticas presentan la baja ocurrencia de robos en la ciudad de Marcos Juárez, debemos partir de la premisa general que ello ocurre con los rodados cerrados y sin llave puesta", dijo el sentenciante.

Asimismo, el magistrado descartó el argumento presentado por la parte actora referente al bajo índice delictivo de la localidad y la presunta seguridad de la zona. Al respecto, citó las declaraciones de un testigo de la causa que contradijo esa postura.

"El uso de estadísticas no constituye un elemento objetivo de prueba suficiente para eximir de 'culpa grave' al accionante. Más aún en el entendimiento que si las estadísticas presentan la baja ocurrencia de robos en la ciudad de Marcos Juárez, debemos partir de la premisa general que ello ocurre con los rodados cerrados y sin llave puesta", dijo el sentenciante.

El Tribunal también respaldó la validez de la eximente de responsabilidad frente a las exigencias del deber de información constitucional, concluyendo: "El artículo 70 de la Ley de Seguros se erige como un estándar normativo de orden público que de ninguna manera puede entrar en colisión con el deber de información nacido del estatuto consumeril. (...) Mucho menos, cuando la conducta esperada por la compañía aseguradora (auto cerrado y sin llaves puestas) se constituye más en un deber de cuidado elemental y de sentido común".

Documento relacionado:
Díaz, Andrés Miguel c/ La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales - Abreviado - Cumplimiento/Resolución de contrato - Trámite oral
Aparecen en esta nota:
Edgar Amigó Aliaga Córdoba Ley 17418 defensa del consumidor seguro automotor exclusión cobertura
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Incumplimiento y responsabilidad
Seguro que paga… tarde
El silencio a veces perjudica
Además, deberá entregar un vehículo 0 KM
80 millones de razones para cumplir con el seguro
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Denunciaron a la jueza que suspendió la baja de la imputabilidad
Busquen al perfil trucho
La IA con apoyo fiscal
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS