¿Son suficientes las nuevas restricciones de Meta para proteger a los niños, niñas y adolescentes?

Por: Anastasia

C.

Bosque

Por: Anastasia

C.

Bosque

I. Introducción

Recientemente, Meta Platforms acordó implementar una serie de restricciones destinadas a modificar la experiencia de niños, niñas y adolescentes en Instagram y Facebook. El acuerdo alcanzado en Estados Unidos introduce medidas que hasta hace poco parecían difíciles de imaginar: un límite combinado de dos horas diarias de utilización, bloqueos nocturnos, silenciamiento de notificaciones durante el horario escolar, pausas obligatorias durante el uso continuo, mayores controles parentales, restricciones sobre determinados filtros de belleza, herramientas reforzadas de verificación de edad y alternativas frente a la personalización algorítmica de los contenidos.

El acuerdo representa un avance significativo en materia de protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales pero ¿son realmente suficientes estas medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos derivados de su exposición a las redes sociales?

Sabemos que las redes sociales no constituyen espacios neutrales. Su funcionamiento se encuentra atravesado por algoritmos de recomendación, reproducción automática, desplazamiento infinito, notificaciones, métricas de aprobación, contenidos personalizados y mecanismos destinados a favorecer la permanencia del usuario dentro de la plataforma.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, estas características adquieren una dimensión particular por tratarse de personas que se encuentran desarrollando sus capacidades emocionales, cognitivas y sociales y que, por ello, pueden presentar una especial sensibilidad frente a determinados mecanismos de recompensa, comparación social, búsqueda de aceptación o exposición permanente a determinados contenidos.

Por ello, establecer un límite temporal puede constituir una herramienta de protección, pero difícilmente pueda ser considerado, por sí solo, una respuesta integral.

Ya no se trata únicamente de preguntarnos cuánto utiliza un adolescente una red social, sino qué responsabilidad tienen quienes diseñan, administran y obtienen beneficios de plataformas capaces de captar y retener su atención.

El caso Meta ofrece una oportunidad para formular una discusión más amplia: ¿qué límites deben imponerse a las plataformas digitales cuando sus mecanismos de funcionamiento pueden incidir sobre el bienestar y el desarrollo de los menores? Y, fundamentalmente, ¿quién debe asumir esa responsabilidad?





II. La infancia y adolescencia en un entorno digital diseñado para captar atención

Sabemos que las redes sociales no constituyen espacios neutrales. Su funcionamiento se encuentra atravesado por sistemas de recomendación, reproducción automática, notificaciones, métricas de aprobación, contenidos personalizados y mecanismos destinados a favorecer la permanencia del usuario dentro de la plataforma.

¿Puede considerarse suficiente una protección meramente voluntaria cuando el destinatario es un sujeto especialmente protegido por el ordenamiento jurídico?

La cuestión, por lo tanto, no puede reducirse a establecer si un adolescente utiliza demasiado el teléfono celular. Es necesario analizar también qué mecanismos utiliza la plataforma para conseguir que permanezca conectado.

El dato mencionado durante el litigio estadounidense respecto de la escasa utilización voluntaria de herramientas como “Tómate un descanso” resulta ilustrativo. Si una herramienta de protección depende exclusivamente de que el propio adolescente decida activarla, su eficacia puede resultar limitada frente a una arquitectura digital diseñada para incentivar la continuidad del uso.

De allí surge una cuestión jurídica central: ¿puede considerarse suficiente una protección meramente voluntaria cuando el destinatario es un sujeto especialmente protegido por el ordenamiento jurídico?

El acuerdo celebrado por Meta constituye, en este sentido, una señal relevante. El establecimiento de límites temporales, bloqueos nocturnos, pausas obligatorias y restricciones de determinadas funcionalidades desplaza la responsabilidad desde el comportamiento individual hacia el propio diseño de la plataforma.





III. La salud mental como dimensión del derecho a la protección integral

Uno de los aspectos más relevantes del litigio contra Meta es que las acusaciones formuladas por los estados estadounidenses vincularon determinadas prácticas de las plataformas con posibles perjuicios para la salud mental y física de niños y adolescentes.

Esta dimensión resulta especialmente significativa porque durante mucho tiempo los riesgos digitales fueron analizados principalmente desde la perspectiva de la privacidad o de la seguridad informática. Actualmente resulta necesario ampliar el enfoque.

La protección de niños, niñas y adolescentes en Internet también involucra la prevención de experiencias que puedan afectar su bienestar emocional, su autoestima, su descanso, sus vínculos sociales o su percepción de sí mismos.

Cuando existen riesgos previsibles asociados con determinadas prácticas digitales, la respuesta jurídica no necesariamente debe esperar a que el perjuicio se concrete para intervenir.

La decisión de ocultar por defecto los “me gusta” y restringir determinados filtros destinados a modificar la apariencia física constituye un ejemplo de esta nueva perspectiva. El objetivo no es simplemente impedir una determinada función tecnológica, sino intervenir sobre mecanismos que pueden intensificar la comparación social y la construcción de estándares irreales de belleza.

Del mismo modo, el bloqueo nocturno adquiere una importancia que excede la mera reducción del tiempo de pantalla. La posibilidad de preservar el descanso constituye una dimensión del cuidado integral de la persona.

La protección de la salud mental, por lo tanto, no debería ser concebida únicamente como una respuesta frente al daño una vez producido. Debe incorporar una perspectiva preventiva.

Aquí adquiere especial relevancia el principio de prevención del daño: cuando existen riesgos previsibles asociados con determinadas prácticas digitales, la respuesta jurídica no necesariamente debe esperar a que el perjuicio se concrete para intervenir.





IV. Del control parental a la corresponsabilidad

Uno de los principales riesgos de este debate consiste en trasladar toda la responsabilidad hacia las familias.

Es indudable que los progenitores tienen deberes de cuidado, orientación y acompañamiento respecto de sus hijos. La educación digital, el establecimiento de horarios, la conversación sobre los contenidos y la supervisión resultan herramientas indispensables.

Pero la familia no controla la arquitectura de Instagram, Facebook, TikTok o YouTube.

Los padres pueden establecer límites respecto del uso del dispositivo, pero no pueden determinar qué contenido recomienda un algoritmo, qué mecanismos generan desplazamiento infinito, qué publicidad recibe un adolescente, qué filtros se encuentran disponibles o qué sistema utiliza una plataforma para verificar la edad.

Por ello, la responsabilidad debe ser compartida. Existe una responsabilidad familiar, vinculada con el acompañamiento y la orientación; una responsabilidad estatal, relacionada con la regulación, fiscalización y protección de derechos; y una responsabilidad empresarial, vinculada con el diseño seguro de los productos y servicios ofrecidos a menores.





V. La protección por defecto como nuevo paradigma

Uno de los aspectos más interesantes del acuerdo con Meta es que varias de las medidas no dependen de una decisión posterior de los padres o del adolescente. Se encuentran configuradas por defecto.

El límite de uso, las restricciones nocturnas, el silenciamiento de notificaciones durante el horario escolar, la ocultación de los “me gusta”, determinados controles de contenido y la restricción de algunos filtros responden a una misma lógica: la protección debe estar incorporada en la configuración inicial de la experiencia digital.

Pensamos que si la protección depende exclusivamente de una elección posterior, existe la posibilidad de que nunca sea activada. En cambio, cuando una medida se encuentra configurada por defecto, la plataforma asume una obligación activa de prevención.

Esto permite trasladar al ámbito digital una idea ampliamente reconocida en materia de protección de niños y adolescentes: cuando existe una situación de vulnerabilidad, el sistema debe establecer condiciones que reduzcan razonablemente la posibilidad de daño.

No se trata de eliminar la libertad del adolescente, sino de construir un entorno que permita ejercerla de manera compatible con su proceso de desarrollo.





VI. El algoritmo, los contenidos y el derecho a una experiencia digital adecuada a la edad

Otro aspecto novedoso del acuerdo es la posibilidad de optar por un feed no personalizado y la intervención sobre el sistema de recomendación.

La medida resulta trascendente porque coloca al algoritmo en el centro del debate jurídico.

Una experiencia digital adecuada a la edad debería contemplar cómo la combinación de recomendaciones, métricas, notificaciones y reproducción automática puede afectar el comportamiento del usuario. La protección por edad debe ser algo más que una etiqueta.

Durante años, las plataformas pudieron presentarse como simples intermediarias entre usuarios y contenidos. Sin embargo, los sistemas de recomendación intervienen activamente en aquello que cada usuario ve, en el orden en que lo ve y en la posibilidad de continuar consumiendo contenido.

En el caso de los NNA, esa capacidad adquiere especial relevancia.

Una experiencia digital adecuada a la edad debería contemplar cómo la combinación de recomendaciones, métricas, notificaciones y reproducción automática puede afectar el comportamiento del usuario. La protección por edad debe ser algo más que una etiqueta.

Debe traducirse en una verdadera arquitectura digital diferenciada, acorde con las necesidades y características de cada etapa del desarrollo.





VII. Verificación de edad y privacidad: una tensión que debe resolverse

La implementación de sistemas más rigurosos de verificación de edad plantea, a su vez, otro desafío jurídico: cómo proteger a los menores sin generar una recopilación excesiva de datos personales.

La necesidad de saber si una persona es menor de determinada edad no habilita automáticamente a las plataformas a recolectar toda clase de información.

La protección integral debe coexistir con el derecho a la privacidad y con los principios de minimización y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales.

Esto demuestra que la solución al problema de las redes sociales no puede consistir en una única herramienta tecnológica. Cada mecanismo de protección genera, a su vez, nuevos riesgos que deben ser jurídicamente evaluados.

El control parental debe ser adecuado, pero no transformarse en una vigilancia permanente.Y los límites temporales deben prevenir usos perjudiciales sin desconocer el derecho de los adolescentes a participar del entorno digital.





VIII. Hacia un deber de cuidado digital de las plataformas

El caso Meta permite pensar en la construcción de una categoría que podría adquirir creciente importancia: el deber de cuidado digital respecto de NNA

Ese deber debería comprender, entre otras obligaciones, la adopción de medidas razonables para:

prevenir diseños que favorezcan un uso compulsivo;

establecer configuraciones de protección por defecto;

garantizar experiencias adecuadas a la edad;

reducir la exposición a contenidos potencialmente perjudiciales;

proteger frente al contacto no deseado de adultos;

brindar mecanismos accesibles y eficaces de denuncia;

responder de manera rápida ante situaciones de riesgo;



X. La experiencia estadounidense como advertencia y oportunidad

El acuerdo alcanzado por Meta en Estados Unidos no constituye automáticamente un modelo trasladable al derecho argentino. Se trata de un acuerdo judicial celebrado en un sistema jurídico diferente y cuya implementación todavía se encuentra sujeta a aprobación y supervisión.

Sin embargo, posee un enorme valor como antecedente para el debate jurídico.

Especialmente relevante resulta que la discusión haya comenzado a involucrar no solo a los usuarios y sus familias, sino también a fiscales generales, tribunales y empresas tecnológicas. El hecho de que algunas jurisdicciones hayan decidido continuar litigando demuestra, además, que no existe todavía consenso sobre cuál debe ser el alcance de la responsabilidad empresarial.

La eventual extensión de medidas semejantes a TikTok, YouTube y otras plataformas podría marcar un cambio sustancial: pasar de políticas internas voluntarias a verdaderos estándares sectoriales de protección.





XI. El desafío para el derecho argentino

En nuestro país, la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales debe ser analizada a partir del bloque normativo de protección integral y de los principios que reconocen a la infancia y adolescencia como sujetos de derecho.

La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el Código Civil y Comercial proporcionan herramientas para abordar esta problemática desde los principios del interés superior, autonomía progresiva, derecho a ser oído, dignidad, intimidad, integridad y protección contra toda forma de violencia.

Cuando una plataforma utiliza algoritmos de recomendación, reproducción automática, notificaciones constantes, métricas de aprobación y otros mecanismos destinados a prolongar la permanencia del usuario, la protección de los menores no puede descansar exclusivamente en su capacidad individual de autorregulación ni en la vigilancia de sus padres.

En este contexto, resulta necesario pensar en políticas públicas que contemplen alfabetización digital, acompañamiento familiar, educación emocional, prevención de riesgos, protección de datos personales, responsabilidad de intermediarios y obligaciones específicas para plataformas que dirigen sus servicios a niños y adolescentes.

La intervención estatal debería procurar un equilibrio entre proteger sin excluir, regular sin censurar y acompañar sin sustituir completamente la autonomía progresiva.





XII. Conclusión

La discusión generada alrededor de Meta permite advertir que la protección de niños, niñas y adolescentes en las redes sociales está ingresando en una nueva etapa.

Cuando una plataforma utiliza algoritmos de recomendación, reproducción automática, notificaciones constantes, métricas de aprobación y otros mecanismos destinados a prolongar la permanencia del usuario, la protección de los menores no puede descansar exclusivamente en su capacidad individual de autorregulación ni en la vigilancia de sus padres.

El verdadero desafío jurídico consiste, entonces, en construir una ciudadanía digital protegida, donde el acceso a las tecnologías pueda convivir con el derecho al descanso, a la intimidad, a la salud mental, a la integridad, a la propia imagen y a una formación libre de presiones digitales desproporcionadas.