Ampliarán Juzgados de Familia en Mendoza

La Suprema Corte de Mendoza avanza con el proyecto de remodelación integral y ampliación del edificio donde funcionan los Juzgados de Gestión Asociada de Familia de Maipú, ubicado en Mitre 278 de ese departamento. La obra contempla una inversión superior a los $1.158 millones y permitirá transformar integralmente la infraestructura del inmueble e incorporar allí una sede del Ministerio Público de la Defensa, según detallaron. El proyecto prevé una intervención completa, tanto en el interior como en el exterior del edificio, y contará con un plazo estimado de ocho meses para la ejecución de los trabajos