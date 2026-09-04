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Ampliarán Juzgados de Familia en Mendoza

(Poder Judicial Mendoza)

La Suprema Corte de Mendoza avanza con el proyecto de remodelación integral y ampliación del edificio donde funcionan los Juzgados de Gestión Asociada de Familia de Maipú, ubicado en Mitre 278 de ese departamento. La obra contempla una inversión superior a los $1.158 millones y permitirá transformar integralmente la infraestructura del inmueble e incorporar allí una sede del Ministerio Público de la Defensa, según detallaron. El proyecto prevé una intervención completa, tanto en el interior como en el exterior del edificio, y contará con un plazo estimado de ocho meses para la ejecución de los trabajos

Aparecen en esta nota:
Juzgados de Familia Maipú Mendoza
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