Encuentro sobre Borges y el derecho

Con apertura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, se llevaron adelante las jornadas "Borges y el Derecho", en el Complejo Judicial de Valor Arquitectónico de Mar del Plata. Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales y la Oficina de Proyectos de Capacitación en Lenguaje Claro y de Relieve Cultural de la SCBA el encuentro tuvo como disertantes a Leonardo Pitlevnik, Daniela Dorfman, Mariela Blanco y Jorge Roggero y coordinación del titular de la mencionada oficina, Carlos Balmaceda. En ese marco se destacó que a 40 años del fallecimiento la figura del ilustre escritor cobra una relevancia particular. Su obra es reconocida por entablar diálogos y alianzas con diversos campos del conocimiento como la ciencia, la filosofía y la matemática. En esta ocasión, la actividad de valor académico y cultural se propuso reflexionar sobre las simetrías y los leves anacronismos que despierta Jorge Luis Borges en el campo del derecho.