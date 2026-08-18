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Paro nacional por el traspaso y la recomposición salarial

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitó a la Corte Suprema que se otorgue un incremento salarial del 10% al pasado 1 de julio y anunció un paro nacional para el próximo jueves. Desde el gremio señalaron la "significativa pérdida salarial sufrida -reiteradamente denunciada- comprensiva del periodo diciembre 2023- diciembre 2024 que alcanza el 25,69%", a pesar de las negociaciones que se llevaron con el Máximo Tribunal y el Ejecutivo. En este escenario, la organización sindical ya lanzó una medida de fuerza con cese de actividades a partir del mediodía contra el traspaso y por la recomposición salarial.

Aparecen en esta nota:
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación UEJN paro medida de fuerza salarios traspaso
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