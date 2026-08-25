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Santa Cruz

Juraron dos nuevas juezas y se completan vacantes

(FAM)
En un acto llevado adelante en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y encabezado por el titular del alto cuerpo, Gabriel Contreras Aguer, quien también estuvo acompañado de los vocales  Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández, Fernando Basanta, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo y Juan Lucio de La Vega, se llevó adelante el juramento de las juezas Florencia Celeste Moreira y Maria Belen Aguiar, en la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial y del Juzgado de Primera Instancia N°2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos respectivamente.
Aparecen en esta nota:
Santa Cruz Florencia Celeste Moreira y Maria Belen Aguiar
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