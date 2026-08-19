Diaz Lacava pidió disculpas y espera por la sentencia

El juicio político contra el juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, entró en su etapa final. La acusación pidió su destitución por mal desempeño y cuestionó distintas conductas atribuidas al magistrado dentro de su juzgado, especialmente en el trato con el personal.

La jornada comenzó con los alegatos de los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, representantes de la acusación del Consejo de la Magistratura. Durante su exposición repasaron los hechos que integran la acusación y concluyeron con el pedido de destitución de Díaz Lacava.

Barroetaveña sostuvo que el magistrado habría incurrido en distintos episodios de maltrato, intimidaciones y faltas disciplinarias que, según la acusación, afectaron supuestamente el funcionamiento del tribunal: “Nuestra conclusión es precisa, el doctor Díaz Lacava incurrió en desórdenes de conducta que afectaron el servicio de justicia y justificaron la causal de mal desempeño establecida”.

En ese sentido, el consejero enumeró ataques verbales, amenazas de sumarios y otras situaciones de intimidación hacia integrantes del juzgado. Y planteó una pregunta durante su alegato: “¿quién puede trabajar en esas condiciones?”.

Con los alegatos de la acusación y la intervención final del magistrado, el proceso quedó a la espera de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver y dar lectura a la sentencia final.

Según describió Barroetaveña, los denunciantes relataron episodios de gritos, golpes y explosiones de furia. “Gritos, golpes, explosiones de furia, violento, desencajados, todos los días con un nuevo conflicto. Es una persona que tiene mucho poder. Los empleados primero soportaron, un día dijeron basta y ahí llegaron las denuncias que este Consejo tomó”, añadió.

El representante de la acusación también hizo referencia a situaciones puntuales que, según los testimonios incorporados al proceso, se producían dentro del juzgado."Díaz Lacava se encerraba, les gritaba a los secretarios. Indican que cuando escuchaban sus llaves, ya se acartonaban y se relajaban un poco cuando se iba. Los enojos eran una casi constante”, relató.

Las disculpas de Díaz Lacava

Luego de los alegatos de la acusación, el propio magistrado pidió la palabra. Díaz Lacava se dirigió a los denunciantes y a las personas vinculadas con el proceso y expresó sus disculpas. “Quiero pedir mis disculpas sinceras por lo que esta situación le pudo haber generado a todas las personas vinculadas, a los denunciantes y a mi familia. Mis hijos y mi esposa están sufriendo esta situación hace 3 años y medio”.

El juez habló entre lágrimas y también se refirió a las consecuencias que, según manifestó, tuvo el proceso sobre su entorno familiar. Díaz Lacava aseguró además que, de haber recibido los señalamientos en aquel momento, habría actuado de otra manera: "No repetiría nada de lo que ocurrió. Hubiera pedido inmediatas disculpas y rectificado de la mejor manera posible si otras personas me hubiesen señalado estos hechos en su momento”.

Ahora, a esperar la sentencia

Con los alegatos de la acusación y la intervención final del magistrado, el proceso quedó a la espera de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver y dar lectura a la sentencia final.

El Jury está presidido por el juez de Cámara titular por la Capital Federal Marcelo Gastón Bartumeu Romero, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 25. Lo integran además el juez de Cámara titular por el interior del país Néstor Pablo Barral, de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca (LLA, Tierra del Fuego) y María Florencia López (UXLP, La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA, Santa Fe) y Christian Alejandro Zulli (UXLP, Corrientes); y la abogada de la matrícula federal Ana Beatriz Fernández, inscripta en la Cámara de Rosario.