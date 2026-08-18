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Santa Cruz

Capacitaron sobre adopción desde la perspectiva judicial

(Foto de Juan Pablo Serrano)

El Ministerio Público de la Defensa y el Juzgado de Familia N° 2 de Río Gallegos participaron de una jornada de capacitación denominada “La Adopción desde la mirada de la Justicia”, organizada junto al Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA).

Durante el encuentro, realizado en el Registro Civil de Río Gallegos, se abordaron herramientas vinculadas al proceso adoptivo y el acompañamiento estatal a las familias. Participaron la defensora general ante el TSJ, Romina Saúl; los defensores de Niñas, Niños y Adolescentes Natalia Barria y Jorge Godoy; y el juez de Familia N° 2, Antonio Andrade.

Andrade destacó que estos espacios permiten “hablar con la comunidad en relación a los protocolos” y brindar contención tanto a las familias que evalúan adoptar como a aquellas que ya lo hicieron. Por su parte, Barria resaltó la importancia de informar a la comunidad sobre las funciones de los organismos intervinientes y los avances legislativos en materia de adopción.

Aparecen en esta nota:
Adopción Justicia de Familia Río Gallegos RUAGFA Guarda con fines adoptivos Natalia Barria Jorge Godoy Antonio Andrade
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