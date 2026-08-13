Designaron jueces en San Martín y Moreno-General Rodríguez

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso designar a Marina Paula Pedraza como jueza del Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Merlo, estableciendo que inicialmente se desempeñe en calidad de subrogante en el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de San Martín, hasta nueva resolución. También se decidió designar a Ignacio Gallo como juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, estableciendo que inicialmente actúe como subrogante en el Juzgado de Garantías Nº 3 de esa departamental, hasta nueva disposición.

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