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Designaron jueces en San Martín y Moreno-General Rodríguez

(IA)

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso designar a Marina Paula Pedraza como jueza del Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Merlo, estableciendo que inicialmente se desempeñe en calidad de subrogante en el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de San Martín, hasta nueva resolución. También se decidió designar a Ignacio Gallo como juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, estableciendo que inicialmente actúe como subrogante en el Juzgado de Garantías Nº 3 de esa departamental, hasta nueva disposición. 

Aparecen en esta nota:
SCBA Marina Paula Pedraza Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Merlo Tribunal en lo Criminal Nº 4 de San Martín Ignacio Gallo Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez Juzgado de Garantías Nº 3
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