Llegaron los prompts judiciales

El Poder Judicial de Río Negro puso a disposición de sus operadores una librería de prompts accesible a través de la Intranet institucional.

La herramienta reúne instrucciones previamente revisadas, probadas y validadas para su utilización con asistentes de inteligencia artificial y, en una primera etapa, ofrece opciones vinculadas con el lenguaje claro, la perspectiva de género y la revisión de la argumentación de proyectos de resoluciones judiciales.

Los prompts de esta librería fueron elaborados por el Área de Informatización de la Gestión Judicial junto con equipos especializados en cada temática, jueces, juezas y auxiliares de distintas áreas del Superior Tribunal de Justicia.

Un prompt es la consigna que una persona proporciona a un sistema de inteligencia artificial para indicarle qué tarea debe realizar, bajo qué condiciones y con qué formato debe entregar la respuesta.

Los prompts de esta librería fueron elaborados por el Área de Informatización de la Gestión Judicial junto con equipos especializados en cada temática, jueces, juezas y auxiliares de distintas áreas del Superior Tribunal de Justicia.

El objetivo es concentrar ese trabajo previo en un único espacio, de modo que los usuarios no deban redactar sus propias instrucciones desde cero.

La plataforma no ejecuta por sí misma las consultas ni reemplaza a los asistentes de inteligencia artificial. Su función se limita a preparar las instrucciones que luego la persona copia y utiliza en la herramienta que elija.

El procedimiento es sencillo: el usuario selecciona uno de los prompts disponibles e incorpora el texto sobre el cual necesita trabajar, ya sea pegándolo de manera directa o cargando un documento en formato PDF.

En este último caso, el sistema extrae el contenido y lo incorpora a las instrucciones. A continuación, la librería construye el prompt final, que integra el rol asignado al asistente, las pautas de trabajo, las restricciones, los ejemplos, el formato esperado y el texto a analizar.

La persona puede revisar ese contenido antes de copiarlo al portapapeles y trasladarlo a la plataforma de inteligencia artificial de su preferencia.

Desde el Poder Judicial se subrayó que estas herramientas no tienen por objeto revisar, validar ni sustituir la decisión jurisdiccional adoptada.

Las observaciones o sugerencias generadas por los asistentes de inteligencia artificial deben entenderse únicamente como insumos para revisar la argumentación, y no como una evaluación sobre el acierto, la conveniencia o la corrección de la decisión.

La definición del contenido de la resolución y su validación corresponden exclusivamente a la magistrada o al magistrado interviniente.

Cada sección cuenta con ejemplos que permiten conocer de antemano el tipo de respuesta que ofrecieron distintos modelos de inteligencia artificial ante una misma consigna.

La plataforma incluye además una opción para que las personas usuarias indiquen si el prompt les resultó útil y envíen sugerencias. El acceso está habilitado para quienes cuentan con roles de Jefatura de Despacho, Secretaría o Jueza/Juez en el sistema Puma.