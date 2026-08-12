Comienza la IV Mesa Federal de Juicio por Jurados

La provincia de Chubut será sede durante este jueves 13 y viernes 14 de agosto de la IV Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados, un evento de relevancia nacional que se realizará en agosto de 2026 bajo el lema “Un camino de Integración entre Jurisdicción y Gestión”, que reunirá a destacados juristas y especialistas para fortalecer la participación ciudadana en el sistema judicial. Está destinado a magistrados, abogados, académicos y al público general. Bajo la premisa “Un camino de Integración entre Jurisdicción y Gestión”, esta edición pondrá especial énfasis en la articulación necesaria entre las decisiones de los jueces y los modelos de administración judicial.