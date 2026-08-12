12 de Agosto de 2026
Edición 7514 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 13/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
12 de August de 2026
Edición 7514
Próxima Actualización: 13/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Comercial

Intereses voladores

La Cámara Comercial confirmó la reducción de una liquidación donde la capitalización trimestral aumentaba 3279 veces la condena original, recordando que la cosa juzgada no justifica resultados desproporcionados.

(Foto de Kindel Media en Pexels)

La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la readecuación de una liquidación planteada por la actora en el marco de una ejecución en los autos "Banco Itau Buen Ayre S.A. c/ Torrellas Roberto Daniel y otros s/ Ejecutivo".

Al analizar la apelación interpuesta por la entidad bancaria contra la resolución de primera instancia que ordenó readecuar la liquidación del monto de condena, los camaristas Alejandra Noemí Tévez y Eduardo R. Machín recordaron el marco normativo del artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Nación. La norma contempla que los magistrados están autorizados a reducir los intereses cuando "la tasa fijada o el resultado de su capitalización exceda, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación".

El Tribunal resaltó que "esa facultad de los jueces, de proceder incluso de oficio a morigerar intereses usurarios, que ha sido reconocida a los magistrados desde siempre, ahora se encuentra admitida en la norma recién citada".

Aunque en la causa se había admitido la capitalización trimestral en un pronunciamiento anterior que quedó firme, la decisión remarca que la existencia de cosa juzgada no invalida el control judicial sobre la liquidación. Apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes como "Mulleady, Juan C. c/ S.A. del Tenis Argentina", precisaron que "el carácter firme del pronunciamiento que contenía la condena a pagar intereses capitalizables, no resulta argumento válido para sostener la aplicación y validez del mecanismo de capitalización fijado (...)". 

La desproporción quedó evidenciada en el expediente al realizar el desglose numérico del cálculo. Los magistrados observaron que "la capitalización de los réditos genera en el caso un incremento del importe originario del orden de 3279 veces el capital de condena".

En ese mismo criterio, los camaristas remarcaron que "no es posible que, so pretexto de preservar la aludida autoridad de lo decidido con carácter firme, se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad".

La desproporción quedó evidenciada en el expediente al realizar el desglose numérico del cálculo. Los magistrados observaron que "la capitalización de los réditos genera en el caso un incremento del importe originario del orden de 3279 veces el capital de condena".

Frente a este escenario, la Cámara dispuso que "para la generalidad de los casos en que se adviertan configurados intereses excesivos, éstos deben ser calculados según un tope máximo fijado, por intereses compensatorios y punitorios, en dos veces y media la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar".

Documento relacionado:
Banco Itau Buen Ayre S.A. C/Torrellas Roberto Daniel y otros s/ ejecutivo
Aparecen en esta nota:
morigeracion de intereses Cámara comercial liquidación condena Alejandra Noemí Tévez Eduardo R. Machín
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Prueba de deuda y facturación
Facturas que pesan
Cuestión capital para apelar
Cuenta Corriente
La deuda bancaria se capitaliza
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Viejos son los trapos
Skatepark, empujón, caída y condena
Defensores, a concursar
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS