Santa Fe abre quiere sumar funcionarios

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe convocó a cubrir distintos cargos de funcionarios en las cámaras de apelaciones de Rosario y en las Oficinas de Gestión Judicial Penal de Primera Instancia de varios distritos, con un período de inscripción que se extenderá entre el 3 y el 14 de agosto de 2026.

Los llamados se formalizaron a través de dos actas de la propia Corte que busca cubrir cuatro cargos de Secretario de Cámara en los Tribunales de Rosario: dos para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, uno para la Cámara de Apelaciones en lo Laboral y uno para la Cámara de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.

Todos los concursos son abiertos, de antecedentes y oposición. El período de inscripción quedó establecido entre el 3 y el 14 de agosto, debiendo los interesados en participar, presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría Letrada del Cuerpo en Rosario.

Por otra parte, se concursan cargos en las Oficinas de Gestión Judicial Penal de Primera Instancia. En el Distrito Judicial N° 2 de Rosario se incluyen un Subdirector Administrativo (categoría presupuestaria de Asesor de Menores), un Jefe de Unidad de Atención al Público (categoría de Secretario de 1° Instancia de Distrito) y un Secretario de 1° Instancia de Distrito.

En el Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto se convocan un Jefe de Unidad de Administración de Causas, un Secretario de 1° Instancia de Distrito y un Jefe de Oficina de Notificaciones (categoría de Oficial de Justicia).

Completan el listado un Jefe de Unidad de Atención al Público en el Distrito Judicial N° 6 de Cañada de Gómez y otro de igual denominación en el Distrito Judicial N° 14 de Villa Constitución.

Todos los concursos son abiertos, de antecedentes y oposición. El período de inscripción quedó establecido entre el 3 y el 14 de agosto, debiendo los interesados en participar, presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría Letrada del Cuerpo en Rosario.