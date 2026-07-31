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Chubut

Capacitan a Jueces de Paz sobre la Ley Orgánica Notarial y Tierras Fiscales

(Foto de Pavel Danilyuk)

Jueces y juezas de paz titulares y suplentes participaron del tercer módulo del “Programa de Capacitación para la Justicia de Paz e Interior 2026” y en esta oportunidad la temática fue “El Juez de Paz y su actuación en el marco de la Ley III Nº 8 y la Ley Orgánica Notarial”. La actividad se realizó de manera mixta, con funcionarios de la Secretaría de Justicia de Paz e Interior en modo presencial y gran parte de los asistentes a través del aula virtual dispuesta por la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia. El Programa de Capacitación para la Justicia de Paz 2026 constituye una iniciativa concebida y diseñada por la Secretaría de Justicia de Paz e Interior, como parte de la política institucional orientada a fortalecer la formación permanente de quienes integran la Justicia de Paz.

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