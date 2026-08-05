05 de Agosto de 2026
Edición 7509 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
05 de August de 2026
Edición 7509
Próxima Actualización: 06/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Contencioso Administrativo

El incendio no se apaga

La Cámara en lo CATyRC porteña elevó la indemnización por daño moral a una trabajadora que sobrevivió al incendio de un hogar de tránsito, donde murieron dos menores bajo su cuidado.

(Foto de Vladimir Shipitsin)

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires elevó la indemnización por daño moral reconocida a una trabajadora que sobrevivió al incendio ocurrido en el Hogar Piedra Libre en 2002, tragedia en la que fallecieron dos menores de edad. 

En primera instancia se había reconocido una indemnización por daño psicológico, daño moral y gastos de tratamiento psicológico, pero había rechazado otros rubros, entre ellos la pérdida de chance, el lucro cesante y distintos gastos médicos.

Al analizar el recurso de la actora, el Tribunal sostuvo que el monto fijado por daño moral resultaba insuficiente frente a la magnitud del episodio vivido. Recordó que la mujer no solo atravesó un incendio en su lugar de trabajo, sino que además presenció la muerte de dos menores que estaban bajo su cuidado, circunstancias que justificaban una reparación mayor. 

Respecto de los agravios del Gobierno porteño, los jueces descartaron que el daño psíquico fuera hipotético, ya que la pericia psicológica acreditó un trastorno por estrés postraumático con una incapacidad parcial y permanente del 10%, conclusión que no fue desvirtuada por la demandada.

También examinó el reclamo por pérdida de chance. La actora sostuvo que el trauma frustró su carrera académica y le impidió acceder a futuras becas de investigación y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Si bien la Cámara reconoció que existían antecedentes que demostraban su actividad académica y la posibilidad de continuar en ese camino, concluyó que no había prueba suficiente sobre el monto económico que habría percibido por esas becas, razón por la cual confirmó el rechazo de ese rubro.

Al respecto, la sentencia precisa que "la continuidad de sus tareas de investigación y desempeño académica se muestran como una oportunidad futura e incierta en lo que hace al acceso a las becas, pero que en todo caso fue frustrada como consecuencia del hecho dañoso, dado que si suprimimos mentalmente dicho hecho
podemos aseverar que la parte actora se encontraba en situación fáctica o jurídicamente idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas perdidas".

Los jueces avalaron la indemnización pordaño moral al expresar que "el GCBA no rebate por qué las consideraciones tenidas en cuenta por la sentencia no responderían a una inferencia razonable fundada en la experiencia común, ni explica en particular por qué razón la presencia de la actora en un incendio ocurrido en el establecimiento donde prestaba servicios, y en cuyo marco fallecieron dos menores, no generaría un daño espiritual susceptible de reparación".

Documento relacionado:
Barberi, Andrea Cecilia contra GCBA sobre Daños y Perjuicios (excepto resp. médica)
Aparecen en esta nota:
incendio Hogar Piedra Libre GCBA daño moral responsabilidad del Estado daño psicológico estrés postraumático pérdida de chance CATyRC
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Arde la indemnización
La Cámara responsabilizó a la distribuidora eléctrica
Se incendió y llegó la condena
Explosión, incendio e indemnización
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Sigue el conflicto salarial en Córdoba
Usar el celular no es descuidar
Hay que escuchar a la víctima
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS