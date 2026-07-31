Sigue el conflicto salarial en Córdoba

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba continuará con las protestas por el reclamo salarial, las cuales se extemderán hasta el martes 4 de agosto. Durante estos días se realizarán asambleas, retiros y movilizaciones, hasta converger en una asamblea general extraordinaria de afiliados en la que decidirán los pasos a seguir. Desde el gremio afirmaron: "El TSJ reconoce la legitimidad de nuestro reclamo salarial, pero responde con una política de descuentos extremos para intentar disciplinarnos por luchar por un salario digno. Repudiamos este accionar y el incumplimiento del acuerdo de equiparación: la segunda cuota, comprometida para liquidarse con los haberes de julio, no fue abonada".