30 de Julio de 2026
Edición 7505 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 31/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
30 de July de 2026
Edición 7505
Próxima Actualización: 31/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Laboral

Usar el celular no es descuidar

Un fallo declaró injustificado el despido de una niñera por el uso del celular durante la jornada laboral. La madre de la menor aseguró que la conducta de la mujer ponía en riesgo la integridad de la menor.

La Cámara Primera del Trabajo de General Roca rechazó la validez de un despido con causa aplicado a una cuidadora de casas particulares, al considerar que la empleadora no logró acreditar con precisión ni con evidencias suficientes que el uso del celular y auriculares hubiera constituido un incumplimiento grave que imposibilitara la continuidad del vínculo laboral.

La trabajadora había sido contratada para atender a la hija de la empleadora durante la jornada laboral de esta última.

Según se desprende del expediente, la relación se desarrolló con normalidad hasta que la madre de la niña comenzó a cuestionar una supuesta distracción generada por el uso del teléfono móvil y los auriculares. Argumentó que esa conducta podía impedir detectar situaciones de riesgo para la menor.

En sus fundamentos, la Cámara subrayó que el despido con causa exige la acreditación de un incumplimiento de entidad tal que haga imposible la prosecución de la relación laboral. No cualquier falta habilita esa medida extrema.

La empleada negó las acusaciones, señaló que nunca había recibido apercibimientos ni sanciones disciplinarias previas y rechazó el despido mediante telegrama laboral.

La cuidadora promovió entonces una demanda ante la Cámara Primera del Trabajo de Roca, en la que reclamó las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado previsto para el personal de casas particulares.

Además, alegó que la relación laboral había comenzado un año antes de la fecha registrada y solicitó el pago de horas extras.

El tribunal hizo lugar parcialmente a la pretensión: declaró injustificado el despido y condenó a la empleadora a abonar las indemnizaciones de ley, pero rechazó los reclamos vinculados a la registración deficiente y a las horas extraordinarias por falta de prueba suficiente aportada por la propia trabajadora.

En sus fundamentos, la Cámara subrayó que el despido con causa exige la acreditación de un incumplimiento de entidad tal que haga imposible la prosecución de la relación laboral. No cualquier falta habilita esa medida extrema.

El empleador cuenta, además, con herramientas disciplinarias intermedias contempladas por la normativa vigente.

El tribunal observó que la carta documento no describió con precisión los hechos atribuidos a la trabajadora y que la demandada no presentó elementos probatorios que respaldaran sus afirmaciones. 

“Surge la ausencia de precisión y vaguedad de los incumplimientos que se le reprocha”, indicó el fallo. Agregó que tampoco se acreditaron “los hechos objetivos en los que funda la presunta pérdida de confianza, y que constituyeron la injuria que impidió la continuidad del vínculo”.

Documento relacionado:
Fallo completo
Aparecen en esta nota:
despido Río Negro General Roca celular niñera
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Doble vida con home office
Flor de indemnización
La crisis no es excusa para las obras sociales
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
La Ley Florencia llegó al Congreso
El Poder Judicial depuró y registró de manera digital de más de 37 mil expedientes archivados
Incremento salarial para judiciales santacruceños
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS