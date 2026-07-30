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Congreso / Tecnología

La Ley Florencia llegó al Congreso

Se presentó en Diputados un proyecto de ley para prevenir el bullying, el ciberbullying y las violencias digitales. La iniciativa toma su nombre de Florencia Merino, una joven sanjuanina que en 2013 sufrió una grave agresión por parte de una compañera de escuela luego de reiterados episodios de hostigamiento.

(Foto de Kampus Production)

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que busca crear un Sistema Nacional para la Prevención, Detección Temprana y Abordaje Integral del Bullying, el Ciberbullying y las Violencias Digitales contra niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, impulsada por el legislador sanjuanino Cristian Andino, lleva el nombre de “Ley Florencia” y fue girada a las comisiones de Educación; Familias, Niñez y Juventudes; Comunicaciones e Informática; y Presupuesto y Hacienda.

En el ámbito digital, busca promover la cooperación con plataformas, redes sociales y empresas proveedoras de servicios de internet para la recepción de denuncias, la preservación de evidencias y la limitación de la difusión de contenidos que vulneren derechos de niños y adolescentes, siempre con resguardo de la libertad de expresión y la protección de datos personales.

El proyecto propone establecer una política pública permanente, de carácter interdisciplinario, interinstitucional e interjurisdiccional, orientada a articular acciones de prevención, asistencia, capacitación e investigación en todo el país.

Entre sus puntos centrales, incorpora definiciones específicas de bullying, ciberbullying, violencia digital, grooming, sextorsión y difusión no consentida de contenido íntimo. También contempla nuevas formas de agresión facilitadas por inteligencia artificial, como la manipulación de imágenes, videos o audios mediante tecnologías conocidas como deepfakes.

La norma obliga a los establecimientos educativos públicos y privados a desarrollar programas institucionales específicos y a implementar protocolos de actuación ante casos de acoso escolar o violencia digital.

Esos protocolos deberán garantizar una intervención inmediata, la protección de las víctimas, la preservación de pruebas digitales y la participación de equipos interdisciplinarios.

Además, promueve la incorporación de contenidos sobre convivencia democrática, educación emocional, ciudadanía digital, protección de datos personales, prevención del grooming y uso responsable de la inteligencia artificial en las políticas educativas.

El texto prevé instancias permanentes de capacitación para docentes, directivos, personal escolar y familias, así como la elaboración de un Plan Nacional de Prevención.

En el ámbito digital, busca promover la cooperación con plataformas, redes sociales y empresas proveedoras de servicios de internet para la recepción de denuncias, la preservación de evidencias y la limitación de la difusión de contenidos que vulneren derechos de niños y adolescentes, siempre con resguardo de la libertad de expresión y la protección de datos personales.

La iniciativa toma su nombre de Florencia Merino, una joven sanjuanina que en 2013, a los 13 años, sufrió una grave agresión por parte de una compañera de escuela luego de reiterados episodios de hostigamiento. Como consecuencia de ese ataque, perdió la visión de uno de sus ojos.

Tiempo después, convirtió su experiencia en una tarea de concientización sobre las consecuencias del bullying. 

Documento relacionado:
Proyecto de ley
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Ley Florencia Congreso Diputados violencia digital Florencia Merino ciberbullying escuelas menores datos personales
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