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Incremento salarial para judiciales santacruceños

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras. Según informaron, uno de los principales temas abordados fue la decisión del Gobierno Provincial de comenzar a efectivizar el pago del incremento salarial, que había sido acordado durante el año pasado y que permanecía pendiente de implementación. Durante la reunión, también se analizaron las necesidades de infraestructura y las inversiones que requiere el Poder Judicial para optimizar su funcionamiento, mejorar sus capacidades operativas y acompañar la creciente demanda del servicio de justicia en toda la provincia.

Aparecen en esta nota:
Santa Cruz aumento salarial Claudio Vidal Ezequiel Verbes Gabriel Contreras
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