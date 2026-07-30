El Consejo riojano prepara nuevo reglamento

El Consejo de la Magistratura de La Rioja avanzó en el tratamiento del proyecto de su nuevo reglamento. Durante un encuentro se analizaron los distintos capítulos del texto, con especial énfasis en la regulación de los concursos para la selección de magistrados y funcionarios judiciales, la definición de las competencias del organismo y el procedimiento de validación que deberán cumplir los nuevos jueces en el marco de la implementación de la Escuela de la Magistratura. Los consejeros también trabajaron en la adaptación de las normas internas al nuevo esquema institucional previsto por la legislación vigente, procurando "dotar al Consejo de herramientas que permitan fortalecer los procesos de selección, formación y evaluación de quienes integran el Poder Judicial".