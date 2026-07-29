La condena condicional frente al nuevo régimen de reincidencia, revisión de una postura anterior

Qué cambió con la reforma

La Ley 27.785 eliminó la exigencia de que la persona hubiera cumplido total o parcialmente una pena privativa de libertad. El nuevo artículo 50 del Código Penal considera reincidente a quien haya sido condenado dos o más veces a esa clase de pena, siempre que la primera condena se encuentre firme. El mensaje de elevación del Poder Ejecutivo indicó expresamente que uno de los objetivos de la modificación era incorporar al régimen a quienes hubieran recibido una condena de ejecución condicional, excluidos por la redacción anterior.1

La reforma modificó así el presupuesto de ingreso al instituto. Sin embargo, conservó en el último párrafo la regla según la cual la “pena sufrida” deja de computarse cuando, desde su “cumplimiento”, transcurre un plazo igual al de la pena impuesta, con un mínimo de cinco y un máximo de diez años. El nuevo texto amplió los antecedentes susceptibles de fundar la reincidencia, pero mantuvo una cláusula de depuración concebida para penas efectivamente ejecutadas. En una condena condicional existe sentencia y pena, pero su cumplimiento permanece suspendido.

Revisión expresa de la conclusión anterior

En “Reincidencia y condena condicional tras la Ley 27.785: una reforma frente al principio de legalidad”², publicado previamente en este mismo medio, sostuve que las expresiones “condena sufrida”, “pena sufrida” y “desde su cumplimiento” impedían computar las condenas condicionales. El presente trabajo revisa expresamente esa conclusión en un aspecto central.

Un análisis posterior permite advertir que esas expresiones no cumplen la misma función dentro del artículo 50. “Condena sufrida” aparece en la regla referida a las sentencias extranjeras y conserva el vocabulario del régimen anterior. “Pena sufrida” y, sobre todo, “desde su cumplimiento” integran la cláusula temporal que determina cuándo el antecedente deja de computarse. Por ello, no necesariamente restringen el presupuesto inicial de la reincidencia, aunque sí dejan sin respuesta el momento en que una condena condicional debe perder aptitud para producir ese efecto.

La finalidad expansiva de la Ley 27.785 permite sostener que las condenas condicionales fueron incluidas en el presupuesto inicial, pero sin embargo, no resuelve su depuración. La voluntad legislativa de ampliar el ingreso al régimen no autoriza a completar en perjuicio del condenado la regla temporal omitida. En este aspecto, la legalidad cumple una función negativa, descarta integraciones agravatorias, aunque no demuestra por sí sola cuál debe ser el plazo aplicable.

Una interpretación semejante a la sostenida en el primer artículo considera que las referencias a la condena o pena “sufrida” y a su “cumplimiento” exigen una sanción de cumplimiento efectivo y, por ello, excluyen del régimen a las condenas condicionales.³ La posición que aquí propongo se aparta de esa lectura respecto del ingreso del antecedente, pero conserva la objeción fundada en la legalidad frente a la determinación judicial de la duración de sus efectos.

La revisión es, por tanto, parcial pero sustantiva. Ya no considero que la ausencia de cumplimiento impida a la condena en suspenso ingresar al nuevo presupuesto del artículo 50. Entiendo, en cambio, que impide aplicar sin una base legal clara una regla de depuración construida sobre un acontecimiento que, mientras subsiste la condicionalidad, nunca se produce.

Legalidad y límites de la interpretación

El principio de legalidad no exige únicamente una ley previa, también reclama que las consecuencias penales desfavorables se encuentren determinadas con precisión suficiente. La cuestión posee efectos concretos sobre la ejecución de la pena, pues la declaración de reincidencia impide acceder a la libertad condicional.

La lex stricta no prohíbe interpretar. Admite lecturas literales, sistemáticas y teleológicas, pero dentro de los sentidos posibles del texto. El límite se supera cuando el intérprete reemplaza un presupuesto legal por otro y, mediante esa sustitución, extiende una consecuencia perjudicial.4 Tomar la fecha de la sentencia, el vencimiento del período de prueba o el cumplimiento de las reglas de conducta como si fueran el “cumplimiento” mencionado por el artículo 50 no aclara ese término, muy por el contrario crea un punto de partida que la norma no estableció.

La finalidad expansiva de la Ley 27.785 permite sostener que las condenas condicionales fueron incluidas en el presupuesto inicial, pero sin embargo, no resuelve su depuración. La voluntad legislativa de ampliar el ingreso al régimen no autoriza a completar en perjuicio del condenado la regla temporal omitida. En este aspecto, la legalidad cumple una función negativa, descarta integraciones agravatorias, aunque no demuestra por sí sola cuál debe ser el plazo aplicable.

El artículo 27 como pauta temporal

El artículo 27 ofrece la referencia normativa más próxima. Dispone que la condenación se tendrá como no pronunciada si el condenado no comete un nuevo delito dentro de los cuatro años contados desde la sentencia firme. Si el nuevo delito ocurre durante ese período, la primera pena debe ejecutarse junto con la correspondiente al segundo hecho.

La norma vincula directamente la eficacia de la condenación condicional con una conducta delictiva posterior. Durante cuatro años, la comisión de un nuevo delito impide que opere la ficción de no pronunciamiento. Vencido ese plazo sin un nuevo hecho, la ley ordena tener la condenación como no pronunciada. Esa regulación permite identificar un límite temporal propio de esta modalidad de condena.

El plazo de cuatro años no equivale al cumplimiento ni reemplaza la escala de cinco a diez años prevista por el artículo 50. El artículo 27 cumple una función distinta, basada en delimitar el período durante el cual la regulación específica de la condenación condicional le atribuye eficacia frente a un nuevo delito. Por eso puede orientar una interpretación restrictiva sin transformar una pena suspendida en una pena cumplida.

La ficción de no pronunciamiento tampoco borra la sentencia ni elimina todos sus efectos. El propio artículo 27 conserva el antecedente durante ocho o diez años para decidir la procedencia de una nueva suspensión, mientras que el artículo 51 mantiene su registro durante diez años. Sin embargo, esos efectos fueron previstos expresamente para finalidades determinadas. Su subsistencia no permite añadir, sin otra norma, la reincidencia entre las consecuencias que continúan después de los cuatro años.

Por qué los artículos 27 bis y 51 no ofrecen una solución

Los artículos 27, 27 bis y 51 contienen referencias temporales vinculadas con la condenación condicional, pero ninguno establece expresamente una regla de depuración aplicable a la reincidencia. Sus plazos, por ello, no pueden trasladarse sin más al artículo 50. La relevancia de cada disposición depende de la función que cumple dentro del sistema y del sentido, favorable o desfavorable, de la operación interpretativa.

El artículo 27 bis no ofrece una pauta adecuada. Su “plazo de cumplimiento” se refiere exclusivamente a las reglas de conducta impuestas durante la suspensión de la ejecución. La propia norma distingue ese período del cumplimiento de la pena privativa de libertad, pues solo después de la revocación corresponde ejecutar la sanción. Cumplir las reglas de conducta no equivale, entonces, a cumplir la pena de prisión mencionada en el artículo 50.

El artículo 51 plantea una alternativa más atendible. Establece que el registro de las condenas condicionales caduca “a todos sus efectos” después de diez años contados desde la sentencia, por lo que no puede reducirse a una disposición puramente administrativa. Sin embargo, de la subsistencia del antecedente en los registros no se sigue que la condena conserve durante todo ese período aptitud para producir reincidencia. Que la ley determine cuándo cesan los efectos del registro no significa que, hasta entonces, el antecedente genere todas las consecuencias penales posibles.

La fecha del hecho basta para producir los efectos propios del artículo 27, pero no debería transformarse automáticamente en una regla que prolongue la aptitud reincidencial hasta una sentencia posterior. Esa extensión sería desfavorable y no se encuentra prevista en el artículo 50. El problema confirma que el plazo de cuatro años es una pauta interpretativa restrictiva, no una regla legislativa completa.

Además, los artículos 50 y 51 estructuran regímenes temporales diferentes. El primero establece un plazo igual al de la pena impuesta, con un mínimo de cinco y un máximo de diez años, contado desde su cumplimiento. El segundo fija un término uniforme de diez años desde la sentencia. Utilizar el artículo 51 para completar la omisión del artículo 50 exigiría modificar simultáneamente el punto de partida y la duración del plazo y, además, derivar de una regla sobre conservación e información de antecedentes una consecuencia penal desfavorable que aquella no prevé expresamente.

La referencia al artículo 27 tampoco pretende sustituir la cláusula omitida por el legislador. Su función es más limitada, trata de identificar, ante el silencio legal, la pauta sistemática más próxima y restrictiva para evitar que una consecuencia perjudicial se prolongue sin un límite normativo determinado. La diferencia entre acudir al artículo 27 y hacerlo al artículo 51 reside, entonces, en la función de cada norma y en el sentido de la operación. El artículo 51 sería utilizado para extender la eficacia reincidencial, mientras que el artículo 27,opera como un límite favorable.

La dificultad que todavía queda

La propuesta conserva una dificultad. El artículo 27 toma como referencia la comisión del nuevo delito, mientras que el artículo 50 exige la existencia de dos condenas. Si el nuevo hecho se comete dentro de los cuatro años, pero la segunda sentencia se dicta después, la ley no explica si el antecedente continúa siendo computable para la reincidencia.

La fecha del hecho basta para producir los efectos propios del artículo 27, pero no debería transformarse automáticamente en una regla que prolongue la aptitud reincidencial hasta una sentencia posterior. Esa extensión sería desfavorable y no se encuentra prevista en el artículo 50. El problema confirma que el plazo de cuatro años es una pauta interpretativa restrictiva, no una regla legislativa completa.

Cómo se produjo la descoordinación

La evolución normativa ayuda a explicar la tensión. El Código Penal de 1921 adoptó un régimen de reincidencia basado en la existencia de una condena anterior y no exigió el cumplimiento efectivo de la pena. Su regla de depuración remitía a los plazos de prescripción de la sanción previstos en el artículo 65.5

La Ley 23.057 modificó ese diseño en 1984. Por un lado, exigió que el condenado hubiera cumplido total o parcialmente una pena privativa de libertad; por otro, dispuso que la pena anterior dejara de computarse una vez transcurrido, desde su cumplimiento, un plazo igual al de la sanción impuesta, con un mínimo de cinco y un máximo de diez años. Existía entonces correspondencia entre el presupuesto de ingreso y la regla de salida, porque ambos se apoyaban en la ejecución efectiva. La misma reforma fijó el plazo de cuatro años del artículo 27 y reguló la caducidad de los registros en el artículo 51.

La condena de ejecución condicional integra el nuevo presupuesto de reincidencia, pero no puede quedar sometida sin más a una cláusula de depuración construida sobre el cumplimiento efectivo. Ante la falta de una regla específica, el plazo de cuatro años del artículo 27 aparece como la pauta sistemática más próxima y restrictiva, aunque no constituya una regla expresa de depuración.

En 1994, la Ley 24.316 incorporó el artículo 27 bis y las reglas de conducta aplicables a la condenación condicional, pero no equiparó su observancia con el cumplimiento de la pena de prisión. Finalmente, la Ley 27.785 eliminó el requisito de ejecución efectiva del presupuesto inicial, aunque mantuvo sin modificaciones sustanciales la cláusula temporal introducida en 1984.

El resultado no constituye un retorno al sistema originario, sino una regulación híbrida, por un lado el ingreso al régimen depende ahora de una condena firme, mientras que por otro la depuración continúa estructurada sobre el cumplimiento material de la pena.

Conclusión

La condena de ejecución condicional integra el nuevo presupuesto de reincidencia, pero no puede quedar sometida sin más a una cláusula de depuración construida sobre el cumplimiento efectivo. Ante la falta de una regla específica, el plazo de cuatro años del artículo 27 aparece como la pauta sistemática más próxima y restrictiva, aunque no constituya una regla expresa de depuración.

Esta conclusión difiere expresamente de la sostenida en mi artículo anterior, publicado previamente en este medio. Allí entendí que la ausencia de “cumplimiento” impedía que la condena condicional ingresara al régimen de reincidencia. En el presente trabajo sostengo, en cambio, que el antecedente sí queda comprendido, aunque el déficit de legalidad subsiste al determinar la duración de sus efectos.

No abandono, por tanto, la objeción fundada en el principio de legalidad, sino que modifico el ámbito en el que opera, ya no se proyecta sobre la inclusión inicial del antecedente, sino sobre el límite temporal de su aptitud reincidencial. La solución definitiva requiere que el legislador determine expresamente hasta cuándo se computan las condenas condicionales y desde qué momento comienza ese plazo.