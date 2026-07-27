Chubut avanza con los procesos no penales

La Legislatura del Chubut y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia acordaron la dinámica de tratamiento del proyecto de Código General de los Procesos No Penales.

Las reuniones informativas, abiertas y con transmisión en vivo, comenzarán el 10 de agosto, en el marco de un proceso participativo que busca modernizar el sistema de justicia no penal y saldar una deuda constitucional pendiente desde el retorno de la democracia.

Según se informó, las reuniones serán impulsadas por la Legislatura y estarán abiertas a instituciones, colegios profesionales, magistrados, funcionarios, universidades y especialistas.

El proyecto, de 588 artículos, fue remitido por el STJ el 15 de mayo pasado. Fue elaborado por una comisión interpoderes integrada por especialistas en derecho procesal civil, comercial, laboral y de familia.

El objetivo central de la medida es transformar de manera profunda los procesos no penales: incorporar la oralidad, fortalecer la intervención personal de jueces y juezas a lo largo de todo el trámite, promover el uso de herramientas tecnológicas, agilizar los tiempos judiciales y garantizar un acceso más efectivo a la Justicia mediante un lenguaje claro y resoluciones comprensibles para la ciudadanía.

La coordinación se definió en una reunión de trabajo entre el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada María Andrea Aguilera (presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia), el presidente del STJ, Andrés Giacomone y la secretaria legislativa Ligia Morell, junto a los equipos técnicos de ambos poderes.

Según se informó, las reuniones serán impulsadas por la Legislatura y estarán abiertas a instituciones, colegios profesionales, magistrados, funcionarios, universidades y especialistas.

Ya se confirmaron 25 exposiciones. Entre los convocados figuran representantes de los Colegios Públicos de Abogados de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Sarmiento; magistrados y funcionarios de los distintos fueros; la Defensoría General y la Procuración General.

También docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y juristas de trayectoria nacional.

Además, la Legislatura habilitó un espacio de participación ciudadana en su sitio web para que cualquier persona o institución pueda consultar el texto completo del proyecto y presentar aportes o solicitar intervención.