Pasarela 2026 en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

El mes de agosto abre las pasarelas en Buenos Aires. Por ejemplo, Argentina Fashion Week, se desarrollará del 24 de agosto al 2 de septiembre para mostrar las colecciones Primavera-Verano. Pero la gran cita para los profesionales del Derecho es el Congreso Latinoamericano de Derecho de la Moda que se celebrará el 20 y 21 de agosto en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Como en los últimos años el Instituto de Derecho de la Moda del citado Colegio organiza este encuentro que reúne a los principales referentes de la disciplina en la región.

Esta es una actividad abierta a toda la comunidad, con inscripción previa y gratuita que ha sido declarada Actividad de Interés Académico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El derecho de la moda resulta una práctica profesional con agenda propia y proyección regional como lo viene anunciando este Diario desde hace unos años. Los Congresos de los años anteriores, auspiciados por Diario Judicial han mostrado un alto nivel académico y gran participación de todos los actores del sector que dialogan con los abogados planteando sus dudas, expectativas y ambiciones.

Este 2026 el Congreso propone dos jornadas y ocho paneles con temas que interpelan a casi todas las incumbencias profesionales: inteligencia artificial aplicada a la moda, compras públicas, derecho penal y aduanero, propiedad industrial, compliance y sostenibilidad, con una mirada latinoamericana y federal que incluye especialistas de Chile, Perú, Uruguay y Paraguay junto a referentes de distintas provincias argentinas. Participarán, además importantes referentes de la industria como la Cámara Indumentaria Argentina; Protiva; AAQCT Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles; la Confederación Mundial de la Coiffure (CMC) para las Américas; la Asociación de Sastrería Argentina; el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) el presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI); entre otros.

Se trata de un encuentro interdisciplinario por lo que la convocatoria está abierta, además de a los abogados, a toda la comunidad —diseñadores, modelos, empresarios textiles y de indumentaria, emprendedores, estudiantes y profesionales de la industria. Habrá además un espacio de networking pensado para conectar al mundo jurídico con los actores de la industria.

¿Cuándo?: jueves 20 de agosto, de 14:00 a 18:30, y viernes 21 de agosto, de 09:30 a 14:00.

¿Dónde?: Salón Auditorio del CPACF, Av. Corrientes 1441, piso 1°, CABA. Modalidad presencial.

¿Inscripción?: previa, escribiendo a infoacademicas@cpacf.org.ar. Indicando en Asunto: Inscripción Congreso de Derecho de la Moda



Más información y programa completo:

https://www.cpacf.org.ar/noticia/capacitacion/6225/congreso-latinoamericano-de-derecho-de-la-moda-2026