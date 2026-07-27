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Nuevos jueces y funcionarios en San Luis

Juraron nuevos magistrados y funcionarios que se incorporarán a distintos organismos judiciales de la provincia de San Luis. Se trata de Valentín Fornasari, quien fue designado con carácter provisorio como juez del Juzgado de Garantía y Contravencional 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Concarán. La designación fue dispuesta tras la vacante generada por la renuncia de Nicolás Damián Coppola y tendrá vigencia hasta la designación del magistrado titular o por el plazo máximo de un año. Seguidamente, prestaron juramento los abogados Leonardo Fabián Torres y María Belén Lucero Suárez, designados como secretarios relatores del Superior Tribunal de Justicia. Ambos asumirán el 1º de agosto y cumplirán funciones en la Procuración General. También juraron los jueces de Paz Lego Mariano Alfredo Davis, designado para la localidad de Estancia Grande, Departamento Coronel Pringles, y Juan Pablo Albarado Magallanes, para la localidad de Los Cajones, Departamento Junín. También juró Caterinne Yazmín Guerra, quien fue designada provisoriamente como jueza de Paz Lego de la localidad de Unión, Departamento Gobernador Dupuy, hasta tanto se cubra el cargo mediante el correspondiente concurso o por el plazo máximo de un año. 

Aparecen en esta nota:
San Luis jura vacantes
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