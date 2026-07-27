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Tecnología

Cuando los algoritmos deciden sobre nuestros derechos

La inteligencia artificial ya interviene en decisiones capaces de definir quién accede a un empleo, recibe un beneficio o queda bajo sospecha. Pero ¿qué sucede cuando nadie puede explicar cómo decidió el algoritmo? El desafío no es frenar la tecnología, sino evitar que el poder se vuelva automático, opaco e imposible de cuestionar.

Por:
Matheo
Dager
De La Hoz
Por:
Matheo
Dager
De_La_Hoz

Mientras gran parte del mundo compite por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes, Europa ha optado por una estrategia diferente: liderar la regulación de esta tecnología antes de que su expansión desborde la capacidad del Derecho para proteger a las personas. No es una decisión menor. En realidad, plantea una de las cuestiones más relevantes de nuestro tiempo: ¿qué ocurre cuando un algoritmo comienza a influir en decisiones que afectan los derechos y libertades de los ciudadanos?

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana. Ayuda a los médicos a detectar enfermedades, asiste a los jueces en el análisis de grandes volúmenes de información, identifica operaciones financieras inusuales, selecciona candidatos para un empleo y empieza a incorporarse a las administraciones públicas para agilizar procedimientos y mejorar la prestación de servicios. Sus ventajas son innegables. Pero también lo es una realidad que suele pasar inadvertida: cuanto mayor es el poder que delegamos en estos sistemas, mayor debe ser la responsabilidad con la que controlamos su funcionamiento.

La historia del constitucionalismo puede resumirse en una idea sencilla: ningún poder debe ejercerse sin límites. Durante siglos, las sociedades democráticas han construido instituciones destinadas a garantizar que toda decisión pública sea motivada, transparente y susceptible de control. Ese principio, que parecía consolidado, enfrenta ahora un nuevo desafío. Si una decisión administrativa depende, total o parcialmente, de un algoritmo, el ciudadano debe seguir teniendo derecho a comprender cómo se adoptó, a cuestionarla y a exigir que exista un responsable capaz de responder por ella.

El debate, en el fondo, nunca ha sido sobre las máquinas. Siempre ha sido sobre el poder. Y el poder, cualquiera que sea su origen, solo es legítimo cuando puede ser controlado.

Las grandes transformaciones tecnológicas siempre han obligado al Derecho a reinventarse. La revolución industrial impulsó nuevas garantías laborales; Internet transformó la protección de los datos personales; la economía digital modificó las reglas de la competencia. La inteligencia artificial constituye el siguiente gran desafío. La cuestión ya no es si debe regularse, sino si las instituciones democráticas serán capaces de hacerlo con la rapidez que exige una tecnología que evoluciona a un ritmo sin precedentes.

El debate, en el fondo, nunca ha sido sobre las máquinas. Siempre ha sido sobre el poder. Y el poder, cualquiera que sea su origen, solo es legítimo cuando puede ser controlado.

El mayor reto del siglo XXI no será construir algoritmos capaces de pensar como los seres humanos. Será garantizar que las decisiones que afectan a los seres humanos nunca dejen de estar sometidas al Derecho. Porque una democracia puede incorporar inteligencia artificial a sus instituciones, pero jamás puede delegar en una máquina la responsabilidad de proteger la dignidad, la libertad y los derechos de las personas.

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