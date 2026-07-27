Sin más escalones

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo al pedido de prórroga formulado por un consorcio de propietarios que pretendía extender el plazo para presentar el proyecto técnico destinado a garantizar la accesibilidad de una mujer de 96 años, usuaria de silla de ruedas, al edificio donde reside.

La decisión fue adoptada por la Sala de Turno I en la causa "D., Z. R. (A.D.Z.C.) c/ C. de P. D.V.XX s/ Amparo", luego de que el consorcio apelara la resolución que le había negado una extensión del plazo para cumplir con la orden judicial.

En el caso, la Sala F de la Cámara Civil revocó, en junio pasado, el rechazo de una medida cautelar innovativa y ordenó que el consorcio presentara, dentro de los quince días, un proyecto técnico suscripto por un profesional matriculado para garantizar el acceso efectivo de la mujer al edificio mediante la adecuación de la rampa existente, la construcción de una nueva, la instalación de un dispositivo mecánico homologado u otra solución técnicamente idónea.

Los jueces destacaron que la mujer tiene 96 años, utiliza silla de ruedas y enfrenta dificultades para ingresar y salir del edificio, por lo que no podía seguir postergándose una solución que garantice un acceso adecuado a su vivienda.

Una vez devuelto el expediente, el consorcio fue intimado a presentar ese proyecto. Durante la feria judicial, y luego de que se habilitara especialmente el trámite para avanzar con el informe técnico, la demandada solicitó una prórroga alegando que el profesional encargado se encontraba de vacaciones y que en el edificio se estaban realizando otras obras.

Sin embargo, la Cámara Civil entendió que esas razones eran insuficientes frente a las circunstancias del caso. Los jueces destacaron que la mujer tiene 96 años, utiliza silla de ruedas y enfrenta dificultades para ingresar y salir del edificio, por lo que no podía seguir postergándose una solución que garantice un acceso adecuado a su vivienda.

En ese sentido, el tribunal recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone asegurar el ejercicio pleno de los derechos en condiciones de igualdad y enfatizó que el conflicto no era reciente, ya que durante 2025 y 2026 se habían celebrado numerosas audiencias para intentar resolver la situación sin éxito.

Los magistrados ya habían señalado que el paso del tiempo no resulta neutro cuando se trata de una persona mayor con discapacidad, dado que cada demora prolonga una situación de encierro, dependencia y restricción de derechos fundamentales.