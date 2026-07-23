Los fallos del invierno

En los primeros ocho días hábiles de la feria invernal judicial, el Poder Judicial de Río Negro dictó 560 sentencias, de las cuales 439 —casi el 80%— se originaron en denuncias de violencia doméstica, según datos oficiales del propio organismo.

El desglose de esas resoluciones muestra que se emitieron 253 sentencias definitivas, 296 interlocutorias, nueve homologaciones y dos monitorias.

En el caso de las definitivas, más del 90 por ciento estuvieron vinculadas a situaciones de violencia doméstica.

El fuero Penal, por su parte, continúa operando todos los días del año con las causas urgentes: formulaciones de cargos, entrevistas en Cámara Gesell y revisión de medidas cautelares próximas a vencer.

Entre las interlocutorias, el 79 por ciento también respondió a este tipo de denuncias. El resto de las resoluciones interlocutorias se relacionó con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y con disposiciones en procesos de capacidad de las personas.

Las homologaciones, en tanto, estuvieron ligadas a demandas laborales y de daños y perjuicios.

La feria judicial suspende los plazos de muchos procesos ordinarios, pero no afecta las causas urgentes. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, durante el receso y los feriados se mantiene la atención diaria de asuntos que no admiten demora.

Entre ellos se incluyen las denuncias por violencia familiar o de género, las medidas cautelares, las acciones de derecho de familia que involucran a niños, adolescentes o personas con capacidad restringida, las cuotas alimentarias, los amparos, hábeas corpus y trámites con riesgo de pérdida de derechos.

El fuero Penal, por su parte, continúa operando todos los días del año con las causas urgentes: formulaciones de cargos, entrevistas en Cámara Gesell y revisión de medidas cautelares próximas a vencer.

Esas resoluciones no forman parte del conteo de las 560 sentencias informadas.