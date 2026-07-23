Concursan cargo en Juzgado Garantía

El Consejo de la Magistratura de la provincia de San Luis llamó a concurso para cubrir un cargo de juez del Juzgado Garantía Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de Concarán. El periodo de inscripción iniciará el próximo 18 de agosto y se extenderá hasta el 24 del mismo mes, inclusive. Según detallaron, para participar los interesados deberán registrarse de modo virtual para lo que se deberá tener en cuenta el procedimiento de inscripción online. En caso de necesitar asistencia para la inscripción, el postulante deberá concurrir a la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, ubicada en 9 de Julio 934 de la ciudad de San Luis, planta alta, los días hábiles de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.