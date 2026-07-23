23 de Julio de 2026
Edición 7500 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 24/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
23 de July de 2026
Edición 7500
Próxima Actualización: 24/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
San Luis

Concursan cargo en Juzgado Garantía

El Consejo de la Magistratura de la provincia de San Luis llamó a concurso para cubrir un cargo de juez del Juzgado Garantía Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de Concarán. El periodo de inscripción iniciará el próximo 18 de agosto y se extenderá hasta el 24 del mismo mes, inclusive. Según detallaron, para participar los interesados deberán registrarse de modo virtual para lo que se deberá tener en cuenta el procedimiento de inscripción online. En caso de necesitar asistencia para la inscripción, el postulante deberá concurrir a la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, ubicada en 9 de Julio 934 de la ciudad de San Luis, planta alta, los días hábiles de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.

Aparecen en esta nota:
San Luis Juzgado Garantía vacante concurso
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Córdoba sumó nuevos facilitadores judiciales
La feria no paga
Vas a bailar sin celular
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS