Córdoba sumó nuevos facilitadores judiciales

El Programa de Facilitadores Judiciales de Córdoba incorporó 31 nuevos integrantes en las localidades de Almafuerte (8) , General Fotheringham (5), Isletillas (6), Pampayasta (6) y Serrezuela (6). Los facilitadores judiciales en su rol de líderes comunitarios "trabajarán en la promoción de derechos en su comunidad, como así también brindarán herramientas a los vecinos en la gestión de sus necesidades jurídicas insatisfechas", informaron. Entre sus tareas "brindan apoyo y orientación a los ciudadanos en la gestión de conflictos y el acceso a la justicia", con el objetivo de "fortalecer la confianza en el sistema judicial y promover la paz social, como así también propender un modelo de democratización de la Justicia".