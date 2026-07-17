Se ordenan los juicios por jurados

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reglamentó las funciones de las Secretarías de Gestión Administrativa y de las Oficinas de Gestión de Audiencias de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal para la organización de los juicios por jurados.

Mediante la Resolución SC 1.889/26, el máximo tribunal dispuso que la implementación arranque a partir de los debates que se realicen desde septiembre de 2026 en los departamentos judiciales de San Martín y Lomas de Zamora.

La elección de los departamentos de San Martín y Lomas de Zamora se fundamentó en que se trata de jurisdicciones con mayor cantidad de debates con jurados populares realizados y proyectados, y en las que ya existen estrategias elaboradas por los funcionarios a cargo de las Oficinas de Gestión de Audiencias.

Entre otras, la SCBA ordenó que se incluyan el sorteo de candidatos a jurados, la convocatoria previa de ciudadanos del padrón para actualizar datos de contacto, la notificación formal —que podrá realizarse por vía electrónica con decisión fundada—, y la gestión de las salas de debate.

También la coordinación de medidas de seguridad física y la reserva de las deliberaciones, así como la provisión de refrigerios, movilidad y el trámite de las remuneraciones y dietas correspondientes a los jurados.

Todas las actuaciones deberán registrarse de manera integral en el “Sistema Jurados”. Finalizado el debate, las oficinas deberán expedir los certificados de participación, remitir las solicitudes de pago a la Delegación de Administración y comunicar la participación a empleadores o entidades previsionales cuando corresponda.

El tribunal ordenó además a la Secretaría de Tecnología Informática la entrega de un equipo de telefonía móvil a las Oficinas de Gestión de Audiencias de San Martín y Lomas de Zamora, de uso exclusivo para las actividades vinculadas a estos procesos.

Asimismo, encomendó a las Secretarías de Administración y de Planificación el análisis de la normativa vigente —en particular la Ley 14.543 y el Acuerdo 3746— con el fin de incorporar técnicas de notificación más fluidas, información en lenguaje claro y accesible, y otras prácticas que optimicen la conformación del jurado y el desarrollo de las audiencias.

La Oficina Central de Juicio por Jurados tendrá a su cargo la emisión de informes periódicos de seguimiento, el establecimiento de pautas uniformes de trabajo y la capacitación del personal involucrado.

También se solicitó a las Secretarías de Personal y de Planificación un informe sobre la dotación actual de esas oficinas, las cargas de trabajo y la eventual necesidad de refuerzos.

La elección de los departamentos de San Martín y Lomas de Zamora se fundamentó en que se trata de jurisdicciones con mayor cantidad de debates con jurados populares realizados y proyectados, y en las que ya existen estrategias elaboradas por los funcionarios a cargo de las Oficinas de Gestión de Audiencias.

La resolución prevé que la implementación se ajuste progresivamente a las características propias de cada departamento judicial.