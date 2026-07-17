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Superior Tribunal Provincial

Se ordenan los juicios por jurados

La Suprema Corte bonaerense reglamentó las funciones de las Secretarías de Gestión Administrativa y Oficinas de Gestión de Audiencias de las Cámaras de Apelación y Garantías en relación a las tareas vinculadas a la realización de los juicios por jurados. Los cambios comenzarán a regir desde septiembre en San Martín y Lomas de Zamora.

(Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires)

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reglamentó las funciones de las Secretarías de Gestión Administrativa y de las Oficinas de Gestión de Audiencias de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal para la organización de los juicios por jurados.

Mediante la Resolución SC 1.889/26, el máximo tribunal dispuso que la implementación arranque a partir de los debates que se realicen desde septiembre de 2026 en los departamentos judiciales de San Martín y Lomas de Zamora.

La elección de los departamentos de San Martín y Lomas de Zamora se fundamentó en que se trata de jurisdicciones con mayor cantidad de debates con jurados populares realizados y proyectados, y en las que ya existen estrategias elaboradas por los funcionarios a cargo de las Oficinas de Gestión de Audiencias.

Entre otras, la SCBA ordenó que se incluyan el sorteo de candidatos a jurados, la convocatoria previa de ciudadanos del padrón para actualizar datos de contacto, la notificación formal —que podrá realizarse por vía electrónica con decisión fundada—, y la gestión de las salas de debate.

También la coordinación de medidas de seguridad física y la reserva de las deliberaciones, así como la provisión de refrigerios, movilidad y el trámite de las remuneraciones y dietas correspondientes a los jurados.

Todas las actuaciones deberán registrarse de manera integral en el “Sistema Jurados”. Finalizado el debate, las oficinas deberán expedir los certificados de participación, remitir las solicitudes de pago a la Delegación de Administración y comunicar la participación a empleadores o entidades previsionales cuando corresponda.

El tribunal ordenó además a la Secretaría de Tecnología Informática la entrega de un equipo de telefonía móvil a las Oficinas de Gestión de Audiencias de San Martín y Lomas de Zamora, de uso exclusivo para las actividades vinculadas a estos procesos.

Asimismo, encomendó a las Secretarías de Administración y de Planificación el análisis de la normativa vigente —en particular la Ley 14.543 y el Acuerdo 3746— con el fin de incorporar técnicas de notificación más fluidas, información en lenguaje claro y accesible, y otras prácticas que optimicen la conformación del jurado y el desarrollo de las audiencias.

La Oficina Central de Juicio por Jurados tendrá a su cargo la emisión de informes periódicos de seguimiento, el establecimiento de pautas uniformes de trabajo y la capacitación del personal involucrado.

También se solicitó a las Secretarías de Personal y de Planificación un informe sobre la dotación actual de esas oficinas, las cargas de trabajo y la eventual necesidad de refuerzos.

La elección de los departamentos de San Martín y Lomas de Zamora se fundamentó en que se trata de jurisdicciones con mayor cantidad de debates con jurados populares realizados y proyectados, y en las que ya existen estrategias elaboradas por los funcionarios a cargo de las Oficinas de Gestión de Audiencias.

La resolución prevé que la implementación se ajuste progresivamente a las características propias de cada departamento judicial.

Aparecen en esta nota:
SCBA juicio por jurados Lomas de Zamora San Martín Oficinas de Gestión de Audiencias de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal Buenos Aires
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