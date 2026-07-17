Capacitan a jueces e integrantes de Juzgados de Paz en Juicio por Jurados

Más de 120 jueces, juezas de paz, suplentes y agentes administrativos de los Juzgados de Paz de toda la provincia participan del nuevo módulo del Programa de Capacitación para la Justicia de Paz e Interior 2026. A lo largo del recorrido formativo se analizan las principales características de la legislación provincial, la relevancia del juicio por jurados y vocales legos, las distintas etapas que integran el proceso, desde las audiencias preliminares hasta el veredicto y la audiencia de cesura. Asimismo, se desarrollan recomendaciones respecto del protocolo vigente para garantizar la protección de la identidad de quienes integran el jurado. El Programa de Capacitación para la Justicia de Paz 2026 constituye una iniciativa concebida y diseñada por la Secretaría de Justicia de Paz e Interior, como parte de la política institucional orientada a fortalecer la formación permanente de quienes integran la Justicia de Paz. Su diseño responde a las necesidades específicas del servicio y contempla una propuesta académica centrada en contenidos de aplicación práctica, actualización normativa y fortalecimiento de las competencias propias de la función, tomando especialmente en consideración las inquietudes y necesidades planteadas por los propios Juzgados de Paz.