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Impulsan app para la comunicación entre padres en conflictos familiares

(Foto de Julio Lopez)

El Juzgado de Familia y Minoridad 2 del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego, a cargo de la jueza María Anahí Petrina, y la Licenciada en Psicología Erica Maraviglia, integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario presentaron “Yaru App”, una aplicación diseñada para facilitar la comunicación entre progenitores en contextos de alta conflictividad familiar y favorecer decisiones centradas en el bienestar de los hijos.  La herramienta fue desarrollada íntegramente por ambas profesionales, con el acompañamiento de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Poder Judicial de Tierra del Fuego. El nombre “Yaru” proviene del idioma yagán y significa “ahora, en este momento”.  Según explicaron, el concepto refleja la necesidad de mantener una comunicación fluida entre los progenitores para evitar que niñas, niños y adolescentes queden expuestos a los efectos de los conflictos parentales. Petrina y Maraviglia señalaron que la aplicación permite organizar calendarios compartidos, informar cambios vinculados con traslados, intercambiar documentación escolar y sanitaria y enviar mensajes entre los adultos responsables. Además, incorpora un sistema que promueve una comunicación respetuosa, sugiriendo un lenguaje más asertivo y bloqueando el envío de mensajes con contenido ofensivo o insultante. 

Aparecen en esta nota:
Yaru App conflictos familiares app tecnología
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