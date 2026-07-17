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Penal

Muestra genética y condena

Gracias a la labor del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se permitió probar la autoría y condenar a un abusador serial de Quilmes.

(Gemini AI)

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó a Sebastián Abel Figueroa a la pena de 30 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas y robo agravado, en un juicio oral en el que la evidencia científica del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resultó determinante para individualizar al acusado.

Se trata de la primera vez que en la justicia bonaerense un caso llega a juicio y se dicta sentencia a partir del entrecruzamiento de muestras biológicas tomadas a las víctimas con los perfiles genéticos almacenados en el Banco de Datos Genéticos (BDG).

Esta metodología, aplicada por primera vez con resultado condenatorio en un juicio oral de la provincia, permitió superar las dificultades típicas de individualización en delitos sexuales cuando no existen otras pruebas directas.

La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena impulsó la acusación, mientras que el coordinador del BDG, Walter Bozzo, declaró en el debate oral y explicó el procedimiento de match genético que permitió vincular al imputado con los cuatro hechos.

El BDG, creado por la Ley 13.869 y con sede en La Plata, depende de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte.

Su función principal es almacenar perfiles genéticos obtenidos de evidencias biológicas en investigaciones por delitos contra la integridad sexual —tanto perfiles incriminatorios no identificados como de imputados o condenados— y compararlos mediante un software específico denominado GENis.

Los perfiles se identifican únicamente por códigos, sin asociarse a nombres, para garantizar la neutralidad y la trazabilidad de las muestras desde su origen.

En este caso, la labor del equipo profesional del Banco permitió acreditar la autoría de Figueroa en los cuatro episodios. La evidencia científica alcanzada a partir de esa comparación resultó decisiva para que el tribunal dictara la condena.

El BDG clasifica los perfiles en distintas categorías —imputados, condenados, vestigios de uno o dos contribuyentes— y opera exclusivamente por comparación de códigos.

Esta metodología, aplicada por primera vez con resultado condenatorio en un juicio oral de la provincia, permitió superar las dificultades típicas de individualización en delitos sexuales cuando no existen otras pruebas directas.

Al tratarse del primer precedente de este tipo en la justicia bonaerense, la resolución confirma la utilidad del sistema creado por la Ley 13.869 para aportar certeza científica en investigaciones complejas y contribuir a la identificación de autores de hechos reiterados contra la integridad sexual.

La condena fue dictada por los jueces Analia Veronica Reyes, Maria Cecilia Maffei, Fernando Ernesto Celesia.

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Banco de Datos Genéticos SCBA abuso sexual condena muestra ADN Quilmes Analia Veronica Reyes Maria Cecilia Maffei Fernando Ernesto Celesia
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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