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Penal / Concursos

Se buscan fiscales para todo el país

El Ministerio Público Fiscal convocó concursos para cubrir 17 vacantes de fiscales federales en 10 provincias. Las inscripciones se extienden hasta el 25 de septiembre. Los detalles de las convocatorias.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a tres concursos públicos de oposición y antecedentes para designar 17 fiscales federales con asiento en fiscalías y unidades fiscales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre próximo.

Mediante las resoluciones PGN N° 38/26, 39/26 y 40/26, el titular interino de la Procuración General de la Nación dispuso la apertura de los Concursos N° 135, 136 y 137.

Los interesados podrán inscribirse a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os, disponible en el sitio de la Procuración (concursos.mpf.gov.ar), hasta el 25 de septiembre a las 16 horas.

El proceso de selección se realizará de manera abierta y pública, con evaluación de oposición y antecedentes, tal como establece el reglamento vigente para la designación de magistrados del Ministerio Público Fiscal.

El Concurso N° 135 (Resolución PGN 38/26) contempla cuatro vacantes: una en la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca (Unidad Fiscal Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires); otra en la Fiscalía Federal de Ushuaia (Unidad Fiscal Ushuaia, Tierra del Fuego); una en la Fiscalía Federal de Viedma (Sede Fiscal Descentralizada Viedma, Río Negro); y una en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia (Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia, Chubut).

Por su parte, el Concurso N° 136 (Resolución PGN 39/26) abarca seis cargos: Fiscalía Federal de Clorinda (Formosa, dependiente de la Fiscalía de Distrito Resistencia); Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña (Chaco, Sede Fiscal Descentralizada Presidencia Roque Sáenz Peña).

También la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán; Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán (Salta, Sede Fiscal Descentralizada); Fiscalía Federal N° 2 de Salta (Unidad Fiscal Salta); y Fiscalía Federal N° 1 de Posadas (Misiones).

Finalmente, el Concurso N° 137 (Resolución PGN 40/26) comprende siete vacantes: las fiscalías federales de Concordia, Victoria y Paraná (Entre Ríos); las fiscalías N° 1 y N° 3 de Rosario (Unidad Fiscal Rosario, Santa Fe); la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe (Unidad Fiscal Santa Fe); y la Fiscalía Federal de Mercedes (Buenos Aires).

Los interesados podrán inscribirse a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os, disponible en el sitio de la Procuración (concursos.mpf.gov.ar), hasta el 25 de septiembre a las 16 horas.

Las bases y las resoluciones completas se encuentran publicadas en el portal oficial del Ministerio Público Fiscal.

Aparecen en esta nota:
MPF concursos fiscales Eduardo Casal
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