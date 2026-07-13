Se buscan fiscales para todo el país

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a tres concursos públicos de oposición y antecedentes para designar 17 fiscales federales con asiento en fiscalías y unidades fiscales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre próximo.

Mediante las resoluciones PGN N° 38/26, 39/26 y 40/26, el titular interino de la Procuración General de la Nación dispuso la apertura de los Concursos N° 135, 136 y 137.

Los interesados podrán inscribirse a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os, disponible en el sitio de la Procuración (concursos.mpf.gov.ar), hasta el 25 de septiembre a las 16 horas.

El proceso de selección se realizará de manera abierta y pública, con evaluación de oposición y antecedentes, tal como establece el reglamento vigente para la designación de magistrados del Ministerio Público Fiscal.

El Concurso N° 135 (Resolución PGN 38/26) contempla cuatro vacantes: una en la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca (Unidad Fiscal Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires); otra en la Fiscalía Federal de Ushuaia (Unidad Fiscal Ushuaia, Tierra del Fuego); una en la Fiscalía Federal de Viedma (Sede Fiscal Descentralizada Viedma, Río Negro); y una en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia (Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia, Chubut).

Por su parte, el Concurso N° 136 (Resolución PGN 39/26) abarca seis cargos: Fiscalía Federal de Clorinda (Formosa, dependiente de la Fiscalía de Distrito Resistencia); Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña (Chaco, Sede Fiscal Descentralizada Presidencia Roque Sáenz Peña).

También la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán; Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán (Salta, Sede Fiscal Descentralizada); Fiscalía Federal N° 2 de Salta (Unidad Fiscal Salta); y Fiscalía Federal N° 1 de Posadas (Misiones).

Finalmente, el Concurso N° 137 (Resolución PGN 40/26) comprende siete vacantes: las fiscalías federales de Concordia, Victoria y Paraná (Entre Ríos); las fiscalías N° 1 y N° 3 de Rosario (Unidad Fiscal Rosario, Santa Fe); la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe (Unidad Fiscal Santa Fe); y la Fiscalía Federal de Mercedes (Buenos Aires).

Los interesados podrán inscribirse a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os, disponible en el sitio de la Procuración (concursos.mpf.gov.ar), hasta el 25 de septiembre a las 16 horas.

Las bases y las resoluciones completas se encuentran publicadas en el portal oficial del Ministerio Público Fiscal.