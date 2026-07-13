Corrientes en modo feria

El Poder Judicial de la provincia de Corrientes estableció un cronograma preciso para la presentación electrónica de escritos, demandas y acciones de amparo con motivo de la feria judicial de invierno 2026, que se desarrollará entre el sábado 11 y el domingo 26 de julio inclusive.

Las presentaciones dirigidas a organismos que no se encuentren de turno podrán realizarse hasta las 13 del miércoles 8 de julio. A partir de ese horario, el sistema electrónico quedará deshabilitado para esos organismos hasta el inicio del receso.

Durante la feria judicial, el sistema electrónico se habilitará exclusivamente para los organismos que permanezcan de turno. La recepción de escritos, demandas y acciones de amparo estará disponible desde las 00:00 del sábado 11 de julio hasta las 12:00 del viernes 24 de julio.

Según lo informado por el Poder Judicial, entre las 13:01 del miércoles 8 de julio y las 23:59 del viernes 10 de julio el sistema de envío electrónico permanecerá inhabilitado para los organismos en período ordinario.

En ese lapso intermedio, quienes deban realizar presentaciones urgentes deberán comunicarse directamente con las autoridades judiciales de turno a través de los medios habilitados por cada dependencia.

Durante la feria judicial, el sistema electrónico se habilitará exclusivamente para los organismos que permanezcan de turno. La recepción de escritos, demandas y acciones de amparo estará disponible desde las 00:00 del sábado 11 de julio hasta las 12:00 del viernes 24 de julio.

Las presentaciones deberán dirigirse únicamente a los organismos judiciales que se encuentren de turno durante el receso.

A partir de las 12:01 del viernes 24 de julio y hasta las 23:59 del domingo 26 de julio, el sistema volverá a deshabilitarse.

En ese tramo final de la feria, cualquier presentación que resulte indispensable deberá gestionarse mediante contacto directo con las autoridades de feria designadas, a través de los canales de comunicación que cada organismo tenga habilitados.

El Poder Judicial recordó que estas disposiciones buscan garantizar la correcta organización del servicio de justicia durante el receso invernal y asegurar la atención de los asuntos urgentes por parte de los organismos judiciales que permanecerán de turno.