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Dos nuevas designaciones en la Justicia de Santa Cruz

En Caleta Olivia, Julio Adrián Gómez prestó juramento como Letrado Adjunto de la Defensoría Pública Oficial N° 1 ante los Juzgados de Primera Instancia. Fue en el marco de una ceremonia que se realizó en la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia y estuvo encabezada por la Defensora Pública Oficial de las Cámaras de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. María Carolina Costes. Participaron magistrados, funcionarios y familiares.

Por otra parte, en Río Gallegos, la Dra. Evangelina Godoy juró como Secretaria de Primera Instancia de la Secretaría N° 2 del Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería. El acto tuvo lugar el lunes 7 de septiembre y fue encabezado por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Arenillas. También participaron los jueces de Cámara Dr. Gabriel López y Dra. Florencia Moreira, la secretaria de Cámara Dra. Carlota Gutiérrez, además de magistrados, funcionarios, empleados del juzgado y familiares de la jurante.

Aparecen en esta nota:
Santa Cruz Poder Judicial Defensoría Pública Caleta Olivia Río Gallegos designaciones juramento Justicia provincial.
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