Mendoza prepara el segundo examen virtual

Este 6 de noviembre se rinde el segundo examen virtual en el Poder Judicial de Mendoza. Todas las personas aprobadas en el primer examen virtual, obligatorio y excluyente podrán acceder al video y al formulario para rendir la segunda instancia de este concurso de ingreso a la Suprema Corte de Justicia. En total son 11.392 aspirantes a ingresar al máximo organismo judicial de Mendoza. La modalidad de examen es exactamente igual a la anterior instancia que se realizó el día 29 de octubre. Los aspirantes verán un video de YouTube, que se habilitará a las 14 horas y estará activo hasta las 14:40. Pasado ese horario el video quedará inactivo y se habilitará el vínculo del GoogleForms para contestar 20 preguntas en 15 minutos -es decir hasta las 14:55 horas-. Todas ellas referidas al video que acaba de visualizar, no es necesario estudiar ningún material extra.
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