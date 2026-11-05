05 de Noviembre de 2026
Edición 7563 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
05 de November de 2026
Edición 7563
Próxima Actualización: 06/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Mendoza prepara el segundo examen virtual

(Jernej Furman)

Este 6 de noviembre se rinde el segundo examen virtual en el Poder Judicial de Mendoza. Todas las personas aprobadas en el primer examen virtual, obligatorio y excluyente podrán acceder al video y al formulario para rendir la segunda instancia de este concurso de ingreso a la Suprema Corte de Justicia. En total son 11.392 aspirantes a ingresar al máximo organismo judicial de Mendoza. La modalidad de examen es exactamente igual a la anterior instancia que se realizó el día 29 de octubre. Los aspirantes verán un video de YouTube, que se habilitará a las 14 horas y estará activo hasta las 14:40. Pasado ese horario el video quedará inactivo y se habilitará el vínculo del GoogleForms para contestar 20 preguntas en 15 minutos -es decir hasta las 14:55 horas-. Todas ellas referidas al video que acaba de visualizar, no es necesario estudiar ningún material extra.    

Aparecen en esta nota:
Poder Judicial Mendoza examen virtual concurso
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
El equilibrio fiscal no pasó el examen
El amparo de Milani quedó cáduco
Los judiciales vuelven al paro por el traspaso
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS