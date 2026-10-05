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Gestión Asociada con sistema propio

La Corte de Tucumán habilitó un portal para consultar juzgados, equipos y contactos de las oficinas de gestión asociada. Qué servicios se pueden consultar.

(Pixabay)

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso en funcionamiento un portal web de las Oficinas de Gestión Asociada (OGA), dentro de la sección “servicios” del sitio del Poder Judicial, en el botón “gestión asociada”.

La herramienta ordena en un solo entorno la estructura de esas dependencias: qué juzgados integra cada oficina, quiénes las dirigen, cómo contactarlas y cómo está armado cada equipo de trabajo.

El portal está pensado para profesionales y ciudadanos. Permite consultar los centros judiciales de la provincia y ver las oficinas agrupadas según el fuero. En cada OGA ofrece un desglose de los juzgados que la integran, con directores, vías de contacto directo y organigrama.

El desarrollo es una iniciativa de la Corte provincial y fue armado de manera articulada por la Oficina de Coordinación Estratégica, la Dirección de Sistemas y la Dirección de Comunicación Pública del Poder Judicial.

El portal está pensado para profesionales y ciudadanos. Permite consultar los centros judiciales de la provincia y ver las oficinas agrupadas según el fuero. En cada OGA ofrece un desglose de los juzgados que la integran, con directores, vías de contacto directo y organigrama.

También incluye un buscador para visualizar la conformación de cada equipo: áreas, personas responsables y dependencias. Además funciona como canal de novedades operativas, donde se pueden publicar implementaciones, horarios de atención e información dirigida a abogados y otros profesionales del derecho.

Las Oficinas de Gestión Asociada son dependencias en las que se agrupan juzgados bajo una dirección común, con equipos de trabajo compartidos.

Hasta ahora, ubicar qué juzgado depende de qué oficina, quién está a cargo y por qué vía comunicarse exigía recorrer información dispersa. El sitio nuevo busca resolver ese recorrido: concentra la organización estructural y la presenta con un diseño que el Poder Judicial describe como ágil y moderno.

La Corte enmarcó la medida en dos objetivos que ya figuraban en su plan estratégico: profundizar el acceso a la Justicia y fortalecer la transparencia institucional.

En los hechos, el avance es informático y de consulta. No modifica competencias ni crea trámites nuevos. Lo que cambia es el modo de llegar a la información: un profesional puede identificar la oficina, el juzgado y el contacto sin depender de una guía interna, y un ciudadano puede ver cómo está armada la dependencia que interviene en su causa.

Aparecen en esta nota:
Tucumán STJ Gestión Asociada portal web
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