¿Es legal jugar en un casino online en Argentina? Lo que dice la normativa

Aunque existen numerosos sitios que ofrecen tragamonedas, ruleta, blackjack y apuestas deportivas, solamente aquellos que cuentan con la autorización del organismo regulador correspondiente pueden operar legalmente. Y hay un detalle importante que muchos usuarios desconocen, y es que una licencia válida en una provincia no necesariamente permite ofrecer juegos en otra.

Entonces, ¿cómo saber si un casino online está autorizado? ¿Qué leyes regulan su funcionamiento? ¿Qué ocurre con las plataformas extranjeras? Conocer la normativa argentina es fundamental para distinguir los sitios habilitados de aquellos que funcionan al margen de los controles oficiales.

La regulación del juego online depende de cada provincia

Argentina tiene una particularidad que la diferencia de otros países, y es que no existe una licencia nacional única para operar casinos online. La regulación del juego de azar corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establecen sus propias condiciones de funcionamiento.

Esto significa que cada jurisdicción determina qué empresas pueden ofrecer juegos, qué requisitos deben cumplir y cómo se supervisa su actividad. Algunas provincias cuentan con sistemas de licencias consolidados, mientras que otras mantienen restricciones o modelos regulatorios diferentes.

La consecuencia es que la legalidad de una plataforma depende tanto de su autorización como del territorio desde el que accede el usuario. Por ejemplo, un operador habilitado en la provincia de Buenos Aires no queda automáticamente autorizado para funcionar en Córdoba, Mendoza o la Ciudad de Buenos Aires.

Qué establece la normativa de la provincia de Buenos Aires

Uno de los marcos regulatorios más relevantes del país es el bonaerense. La Ley 15.079, sancionada en 2018, incorporó la regulación del juego online, posteriormente desarrollada mediante el Decreto 181/2019 y distintas resoluciones técnicas.

El organismo responsable de supervisar esta actividad es el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, encargado de otorgar autorizaciones, controlar a los operadores y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

En la actualidad, la provincia cuenta con siete plataformas autorizadas. Entre ellas se encuentra Betsson, que figura expresamente en la nómina oficial publicada por el organismo regulador.

Dentro de este mercado regulado, el casino online forma parte de las modalidades de entretenimiento digital disponibles para usuarios adultos, siempre bajo las condiciones de acceso, identificación y funcionamiento establecidas por la normativa provincial.

La existencia de una licencia no es un simple requisito administrativo. Implica someter la actividad a controles técnicos y mecanismos de supervisión que no están garantizados en plataformas clandestinas.

El dominio .bet.ar, una señal fundamental de legalidad

Hay una característica especialmente útil para identificar operadores autorizados en Argentina: el dominio de sus páginas web.

Los sitios legales de apuestas online utilizan direcciones terminadas en .bet.ar, una extensión destinada a identificar plataformas habilitadas dentro del sistema regulado argentino.

No se trata solamente de una cuestión comercial. Su utilización está vinculada con la autorización correspondiente y permite distinguir estos sitios de páginas internacionales que ofrecen juegos sin contar necesariamente con licencias locales.

Sin embargo, conviene recordar que el dominio es un primer filtro, no una garantía suficiente por sí solo. También es necesario comprobar que el operador aparece en los registros oficiales de la jurisdicción correspondiente y verificar cuidadosamente la dirección a la que se está ingresando.

Esto último es importante porque existen páginas fraudulentas que utilizan nombres, logotipos y diseños similares a los de operadores conocidos para confundir a los usuarios.

Qué requisitos deben cumplir los casinos autorizados

Las plataformas legales están sujetas a obligaciones que buscan garantizar el funcionamiento adecuado de los juegos y establecer mecanismos de protección para los usuarios.

Entre los aspectos principales aparecen los controles de identidad y edad, la aplicación de medidas de seguridad, la supervisión técnica de los sistemas de juego y el cumplimiento de procedimientos administrativos y financieros.

También deben disponer de mecanismos vinculados con el juego responsable, como herramientas de autoexclusión y medidas destinadas a prevenir conductas problemáticas.

En la provincia de Buenos Aires, la Resolución 791/2019 estableció reglamentos técnicos y de funcionamiento. Este marco recibió actualizaciones posteriores, incluida la Resolución 1015/2026, publicada en agosto de 2026, que modificó disposiciones relacionadas con la oferta de juego y las apuestas en vivo.

El objetivo de estos controles es que la actividad se desarrolle dentro de un sistema fiscalizado, con reglas identificables y responsabilidades concretas para los operadores.

¿Pueden jugar los menores de 18 años?

La respuesta es no. Las apuestas y los juegos de azar online están prohibidos para menores de 18 años en Argentina, incluso cuando se realizan desde un teléfono celular o una computadora particular.

Por eso, las plataformas autorizadas deben incorporar procedimientos de identificación que permitan comprobar la edad de sus usuarios.

La preocupación por el acceso de adolescentes a las apuestas digitales también impulsó campañas de prevención y acciones contra operadores clandestinos, especialmente aquellos que utilizan redes sociales o sistemas informales para captar jugadores.

Las restricciones de edad, además, se complementan con medidas de prevención del juego problemático, destinadas a reducir los riesgos asociados a la participación reiterada en actividades de azar.