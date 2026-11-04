Catamarca puso en marcha la Oficina de Gestión Asociada Civ

El Poder Judicial de Catamarca inauguró formalmente la Oficina de Gestión Asociada Civil, una iniciativa clave dentro del plan integral de modernización y reestructuración de la organización judicial provincial.

El acto de apertura estuvo encabezado por los ministros de la Corte de Justicia local y contó con la participación de vocales de la Corte de Justicia de Tucumán, junto a diversas autoridades provinciales.

El nuevo esquema busca dinamizar la tramitación de las causas a través de la articulación de dos áreas técnicas: la Oficina de Coordinación Estratégica y la Oficina de Gestión Asociada. Esta última opera como el brazo ejecutor del sistema, brindando soporte operativo a los jueces en la administración del trámite diario sin alterar la dirección del proceso ni vulnerar la garantía del juez natural.

La implementación se enmarca en la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca (Ley N.° 5925). El modelo apunta a consolidar principios de oralidad, inmediación y concentración procesal para brindar un servicio de justicia más ágil y accesible para la comunidad.