El sentido común no se puede usucapir

Un hombre inició una demanda de prescripción adquisitiva para quedarse con un inmueble
El dueño legítimo apeló la decisión denunciando que el juzgado estaba cautelando su bien a favor de una persona a la que él mismo ya le había ganado un juicio por acción reivindicatoria, a través del cual la Justicia le había restituido la posesión
El conflicto, que tramita bajo el expediente caratulado "Albornoz Roberto Marcos c/ Maders Loza, Rodrigo Damian y otros s/ Prescripción Adquisitiva Vicenal/Usucapión", escaló hasta la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes, integrada por los jueces Lucas Ricardo Gómez y Martin Hernando Cherubini.
La discusión dogmática giró en torno al artículo 1905 del Código Civil y Comercial
El fallo reconoce que el objetivo de la nirma es hacer saber que existe un proceso en marcha y evitar que terceros aleguen buena fe si intentan comprar la propiedad, pero el tribunal debió analizar si ese imperativo legal es absoluto o si el juez tiene la facultad de no ordenarla cuando el reclamo es manifiestamente inviable
Al repasar los antecedentes, los camaristas confirmaron que en marzo de 2024 la Justicia ya había ordenado restituirle el inmueble al dueño
"De lo contrario, el juez sería un autómata."
Frente a este escenario de cosa juzgada material, la alzada se apoyó en la doctrina procesal para advertir sobre los peligros de aplicar la ley a ciegas
Los camaristas recordaron que los procesos de usucapión suelen demorarse años, y un alto porcentaje de las demandas terminan siendo rechazadas
Peor aún, si luego quiere reclamar una compensación económica por esos daños, difícilmente logre cobrar algo ante la casi segura insolvencia del pretenso usucapiente
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