Pilar, a sus órdenes

El Juzgado Civil y Comercial N° 14 de Mar del Plata puso en marcha PILAR, un conjunto de herramientas tecnológicas desarrollado desde el propio tribunal para reducir las tareas repetitivas, facilitar el trabajo jurídico y mejorar el acceso a la información judicial.

La iniciativa nació a partir de una inquietud concreta: aprovechar las nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento cotidiano del órgano jurisdiccional e impulsar la innovación dentro del Poder Judicial bonaerense. El proyecto comenzó con Pilar Virtual, un asistente disponible por WhatsApp, y luego se amplió hasta convertirse en una aplicación que reúne distintas soluciones en un mismo entorno.

El ecosistema incluye herramientas para buscar jurisprudencia en fuentes oficiales, anonimizar documentos, revisar la redacción de escritos, verificar citas jurídicas, calcular plazos procesales, estimar indemnizaciones y regular honorarios profesionales. También incorpora un detector de posibles instrucciones ocultas en documentos, conocido como prompt injection, que permite identificar patrones capaces de intentar manipular el comportamiento de sistemas de inteligencia artificial.

Entre las funcionalidades se encuentra Pilar JurisprudencIA, que busca fallos en tiempo real en las bases de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (JUBA) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, Pilar «No» Alucina permite cotejar citas y referencias con las fuentes disponibles, detectar diferencias e identificar información que no pudo ser verificada.

La aplicación también incorpora Pilar RevIsA, que analiza textos para señalar posibles errores de forma, redacción y coherencia, y propone correcciones que el usuario puede aceptar o rechazar. A diferencia de otras funciones, esta herramienta opera localmente, sin recurrir a inteligencia artificial ni enviar los datos a servidores.

En materia de protección de datos, Pilar Anonimizador permite reemplazar información personal y sensible por referencias genéricas. El procesamiento también se realiza localmente, una característica relevante para el tratamiento de documentos judiciales que contienen información que requiere especial cuidado.

El conjunto se completa con una calculadora de plazos procesales, que contempla días hábiles y fechas relevantes; Pilar Calculadora de Acuerdos, destinada a evaluar alternativas de conciliación; Pilar Cuantificador, que estima indemnizaciones por incapacidad sobreviniente conforme al artículo 1746 del Código Civil y Comercial, mediante las fórmulas Vuoto, Méndez y Acciarri; y Pilar Regula, orientada al cálculo de honorarios profesionales conforme a la Ley 14.967.

El juez a cargo del tribunal, Patricio Gustavo Groppo, sostuvo que el objetivo es facilitar el trabajo cotidiano de abogados, magistrados y funcionarios, además de acercar herramientas útiles a la ciudadanía. La iniciativa, según su presentación, busca que la innovación tecnológica se incorpore a la actividad judicial mediante soluciones simples y verificables, sin desplazar el criterio profesional.

El proyecto presenta una arquitectura híbrida: las herramientas que no necesitan inteligencia artificial funcionan directamente en el dispositivo, mientras que aquellas que sí la requieren se abren en Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic. Según la descripción del tribunal, esta modalidad permite simplificar el acceso y evitar la necesidad de mantener servidores propios para esas funciones.

PILAR puede utilizarse a través de su aplicación web, disponible en pilar.jcyc14mdp.com.ar ⁠, que puede instalarse en la pantalla de inicio de teléfonos Android y iOS sin descargarla desde una tienda de aplicaciones. El proyecto también se integra con el sitio institucional del juzgado, donde se publican normativa, instructivos, modelos y criterios de actuación.

El juez a cargo del tribunal, Patricio Gustavo Groppo, sostuvo que el objetivo es facilitar el trabajo cotidiano de abogados, magistrados y funcionarios, además de acercar herramientas útiles a la ciudadanía. La iniciativa, según su presentación, busca que la innovación tecnológica se incorpore a la actividad judicial mediante soluciones simples y verificables, sin desplazar el criterio profesional.

En ese marco, la automatización se plantea como un recurso de apoyo para las tareas de gestión, consulta y revisión, no como un reemplazo del análisis jurídico ni de las decisiones que corresponden a las personas. La verificación de las respuestas y la intervención humana resultan especialmente relevantes cuando las herramientas se utilizan para trabajar con jurisprudencia, citas legales o cálculos que pueden incidir en un proceso.

El desarrollo se inscribe en un proceso de transformación digital impulsado por el Juzgado N° 14 de Mar del Plata. Con PILAR, el tribunal propone una experiencia de innovación judicial de alcance local que combina automatización, acceso a información y herramientas de asistencia profesional, con el desafío de incorporar nuevas tecnologías sin perder de vista la confiabilidad de los resultados y la responsabilidad de quienes las utilizan.